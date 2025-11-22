Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη δράση συμμορίας Ρομά που έκλεβαν χρηματοκιβώτια και τα έτρωγαν στο καζίνο
Η συμμορία είχε πραγματοποιήσει σειρά διαρρήξεων από τον Ιούλιο έως και τον Νοέμβριο του 2025 - Τα μέλη της σπείρας ήταν συχνοί επισκέπτες σε καζίνο και διέμεναν σε πολυτελείς κατοικίες
Στη σύλληψη τετραμελούς εγκληματικής οργάνωσης Ρομά, που διέπραττε διαρρήξεις σε επιχειρήσεις και αφαιρούσε χρηματοκιβώτια, προχώρησε το Γραφείο Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης το πρωί της Πέμπτης (21/11).
Βίντεο που δημοσιοποίησε το thestival.gr καταγράφει τη δράση των τεσσάρων μελών σε διάρρηξη εταιρείας εμπορίας κρεάτων στη Χαλάστρα, από όπου αφαίρεσαν 500 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης, δύο αλβανικής καταγωγής και δύο ελληνικής, είχαν πραγματοποιήσει σειρά «χτυπημάτων» από τον Ιούλιο έως και τον Νοέμβριο του 2025 σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα και Χαλκιδική. Όλοι τους διέμεναν στον οικισμό Υψωμάτων Διαβατών.
Οι δράστες εντόπιζαν επιχειρήσεις και εταιρείες που διατηρούσαν χρηματοκιβώτια, ενώ κατά τη δράση τους έμπαιναν και σε σπίτια, από όπου αφαιρούσαν κοσμήματα και χρυσαφικά. Τα χτυπήματα γίνονταν αποκλειστικά τις μεταμεσονύχτιες ώρες.
Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της σπείρας ήταν συχνοί επισκέπτες σε καζίνο, ενώ στις φορολογικές τους δηλώσεις εμφανίζονταν ως άστεγοι, την ώρα που διέμεναν σε πολυτελείς μονοκατοικίες.
Για τις διαρρήξεις χρησιμοποιούσαν τέσσερα ιδιόκτητα τζιπ, καθώς και δύο οχήματα που είχαν κλέψει νωρίτερα, τα οποία εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.
Η επιχείρηση σύλληψης πραγματοποιήθηκε στον οικισμό Υψωμάτων Διαβατών. Στο σημείο κατασχέθηκαν τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, χρηματικά ποσά, ασύρματος συντονισμένος σε συχνότητα της Αστυνομίας, καθώς και εργαλεία διαρρήξεων, ρολόγια και κοσμήματα.
