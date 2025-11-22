Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη δράση συμμορίας Ρομά που έκλεβαν χρηματοκιβώτια και τα έτρωγαν στο καζίνο

Η συμμορία είχε πραγματοποιήσει σειρά διαρρήξεων από τον Ιούλιο έως και τον Νοέμβριο του 2025 - Τα μέλη της σπείρας ήταν συχνοί επισκέπτες σε καζίνο και διέμεναν σε πολυτελείς κατοικίες