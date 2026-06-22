Νέο υψηλό 17 ετών στο Χρηματιστήριο - Κατέκτησε τις 2.500 μονάδες
Νέο υψηλό 17 ετών στο Χρηματιστήριο - Κατέκτησε τις 2.500 μονάδες
Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009 - Ισχυρή άνοδος και νέα ρεκόρ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, HELLENiQ ENERGY, όμιλο Viohalco και Aktor
Ένα νέο ορόσημο κατάφερε να «σφραγίσει» σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης έπιασε τις 2.500 μονάδες για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια και συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 2009. Οι αγοραστές είχαν το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια των συναλλαγών και αντιστάθηκαν στις πρόσκαιρες πιέσεις που άσκησε ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος στη συνέχεια άλλαξε ρότα και ηγήθηκε της ανόδου. Στην τελευταία ώρα της συνεδρίασης οι αγοραστικές κινήσεις εντάθηκαν με αποτέλεσμα την κατάκτηση των 2.500 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (22/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 25,15 μονάδες ή +1,02% και έκλεισε στις 2.501,13 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.506,50 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.476,15 μονάδες. Το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο είναι οι 2.528,95 μονάδες (18 Νοεμβρίου 2009). Κέρδη +5,41% σημειώνει το ΧΑ εντός του Ιουνίου, ενώ «τρέχει» με ρυθμό +17,94% φέτος.
Νέο ράλι έκανε η ElvalHalcor (μετά το +14,2% της περασμένη Παρασκευής) εν αναμονή της ΑΜΚ ύψους 250 εκατ. ευρώ, με τη μετοχή να αγγίζει τα 5,7 ευρώ, κλείνοντας σε υψηλό 19 ετών (Ιούνιος 2007). Από την εξέλιξη αυτή επωφελήθηκε ξανά η μητρική Viohalco (μετά το +9,1% της Παρασκευής) και ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 21 ευρώ. Comeback στο ιστορικό ρεκόρ των 26 ευρώ έκανε η έτερη μετοχή του ομίλου, Cenergy. Σημειωτέον ότι η CENER και η ΕΛΧΑ δεν επηρεάστηκαν από σημερινές αποκοπές μερισμάτων, ύψους 0,26 ευρώ και 0,105 ευρώ ανά μετοχή, αντίστοιχα. «Άλμα» κατέγραψε η HELLENiQ ENERGY, πιάνοντας ενδοσυνεδριακά τα 11 ευρώ (ρεκόρ 18,5 ετών – Ιανουάριος 2008). Τις υψηλές «πτήσεις» συνέχισε η Aktor, εδραιώνοντας την παρουσία της πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ των 12 ευρώ. Μικρότερη άνοδο σημείωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αλλά αρκετή ώστε να επιστρέψει πάνω από τα 46 ευρώ και να κλείσει σε νέο ιστορικό υψηλό.
Επιλεκτικό το ενδιαφέρον των αγοραστών – Τέσσερις μετοχές «έκοψαν» μέρισμα
Οι διεθνείς αγορές αφήνουν σε δεύτερο πλάνο τις ανησυχίες για τις στρατιωτικές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στον Λίβανο και εστιάζουν στα σαφή σημάδια προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, δείχνει να έχει αποδώσει «καρπούς». Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν επίσημο οδικό χάρτη, ο οποίος θέτει ως στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός των επόμενων 60 ημερών. Η εξέλιξη αυτή έφερε άμεση εκτόνωση στις ενεργειακές αγορές, ασκώντας διορθωτικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, γεγονός που προσφέρει σημαντική «ανάσα» στα χρηματιστήρια.
Από τη μία πλευρά, η υποχώρηση του αργού και η διπλωματική σύγκλιση λειτουργούν ως καταλύτες ανακούφισης. Από την άλλη, οι επενδυτές διατηρούν μια υγιή επιφυλακτικότητα, αναγνωρίζοντας τόσο τις εύθραυστες γεωπολιτικές ισορροπίες όσο και τις πιέσεις που ασκεί η παράλληλη άνοδος των ομολογιακών αποδόσεων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το κλίμα στην εγχώρια αγορά παραμένει ευνοϊκό. Η βελτιωμένη διάθεση για ανάληψη ρίσκου επιστρέφει σταδιακά με στόχο να συντηρήσει τα πρόσφατα κεκτημένα, με το αγοραστικό ενδιαφέρον ωστόσο να εκδηλώνεται με πιο επιλεκτικό τρόπο, εστιάζοντας στους τίτλους με ισχυρά θεμελιώδη και στις επιχειρηματικές εξελίξεις.
Η Cenergy διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,26 ευρώ ανά μετοχή. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος είναι η Τετάρτη 24 Ιουνίου.
Η ElvalHalcor «έκοψε» μέρισμα 0,1102 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,105 ευρώ ανά μετοχή), με την πληρωμή του να ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
Η Intracom Holdings διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,181 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,172 ευρώ ανά μετοχή). Το συνολικό ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 15,048 εκατ. ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος έχει οριστεί η Παρασκευή 26 Ιουνίου.
Σήμερα ήταν επίσης η αποκοπή του μερίσματος ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή της Noval Property. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
Η ατζέντας της τρέχουσας εβδομάδας περιλαμβάνει κι άλλες διανομές μερισμάτων, καθώς επίσης την πρεμιέρα των μετοχών του ΑΔΜΗΕ που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και το IPO των Αττικών Πολυκαταστημάτων.
Ειδικότερα, την Τετάρτη 24 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Την ίδια μέρα (24/6) και μέχρι την Παρασκευή (26/6) θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των attica stores, με το ανώτατο όριο της τιμής διάθεσης να έχει οριστεί στα 3,2 ευρώ ανά μετοχή.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (22/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 25,15 μονάδες ή +1,02% και έκλεισε στις 2.501,13 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.506,50 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.476,15 μονάδες. Το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο είναι οι 2.528,95 μονάδες (18 Νοεμβρίου 2009). Κέρδη +5,41% σημειώνει το ΧΑ εντός του Ιουνίου, ενώ «τρέχει» με ρυθμό +17,94% φέτος.
Νέο ράλι έκανε η ElvalHalcor (μετά το +14,2% της περασμένη Παρασκευής) εν αναμονή της ΑΜΚ ύψους 250 εκατ. ευρώ, με τη μετοχή να αγγίζει τα 5,7 ευρώ, κλείνοντας σε υψηλό 19 ετών (Ιούνιος 2007). Από την εξέλιξη αυτή επωφελήθηκε ξανά η μητρική Viohalco (μετά το +9,1% της Παρασκευής) και ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 21 ευρώ. Comeback στο ιστορικό ρεκόρ των 26 ευρώ έκανε η έτερη μετοχή του ομίλου, Cenergy. Σημειωτέον ότι η CENER και η ΕΛΧΑ δεν επηρεάστηκαν από σημερινές αποκοπές μερισμάτων, ύψους 0,26 ευρώ και 0,105 ευρώ ανά μετοχή, αντίστοιχα. «Άλμα» κατέγραψε η HELLENiQ ENERGY, πιάνοντας ενδοσυνεδριακά τα 11 ευρώ (ρεκόρ 18,5 ετών – Ιανουάριος 2008). Τις υψηλές «πτήσεις» συνέχισε η Aktor, εδραιώνοντας την παρουσία της πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ των 12 ευρώ. Μικρότερη άνοδο σημείωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αλλά αρκετή ώστε να επιστρέψει πάνω από τα 46 ευρώ και να κλείσει σε νέο ιστορικό υψηλό.
Επιλεκτικό το ενδιαφέρον των αγοραστών – Τέσσερις μετοχές «έκοψαν» μέρισμα
Οι διεθνείς αγορές αφήνουν σε δεύτερο πλάνο τις ανησυχίες για τις στρατιωτικές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στον Λίβανο και εστιάζουν στα σαφή σημάδια προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, δείχνει να έχει αποδώσει «καρπούς». Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν επίσημο οδικό χάρτη, ο οποίος θέτει ως στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός των επόμενων 60 ημερών. Η εξέλιξη αυτή έφερε άμεση εκτόνωση στις ενεργειακές αγορές, ασκώντας διορθωτικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, γεγονός που προσφέρει σημαντική «ανάσα» στα χρηματιστήρια.
Από τη μία πλευρά, η υποχώρηση του αργού και η διπλωματική σύγκλιση λειτουργούν ως καταλύτες ανακούφισης. Από την άλλη, οι επενδυτές διατηρούν μια υγιή επιφυλακτικότητα, αναγνωρίζοντας τόσο τις εύθραυστες γεωπολιτικές ισορροπίες όσο και τις πιέσεις που ασκεί η παράλληλη άνοδος των ομολογιακών αποδόσεων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το κλίμα στην εγχώρια αγορά παραμένει ευνοϊκό. Η βελτιωμένη διάθεση για ανάληψη ρίσκου επιστρέφει σταδιακά με στόχο να συντηρήσει τα πρόσφατα κεκτημένα, με το αγοραστικό ενδιαφέρον ωστόσο να εκδηλώνεται με πιο επιλεκτικό τρόπο, εστιάζοντας στους τίτλους με ισχυρά θεμελιώδη και στις επιχειρηματικές εξελίξεις.
Η Cenergy διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,26 ευρώ ανά μετοχή. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος είναι η Τετάρτη 24 Ιουνίου.
Η ElvalHalcor «έκοψε» μέρισμα 0,1102 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,105 ευρώ ανά μετοχή), με την πληρωμή του να ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
Η Intracom Holdings διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,181 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,172 ευρώ ανά μετοχή). Το συνολικό ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 15,048 εκατ. ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος έχει οριστεί η Παρασκευή 26 Ιουνίου.
Σήμερα ήταν επίσης η αποκοπή του μερίσματος ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή της Noval Property. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
Η ατζέντας της τρέχουσας εβδομάδας περιλαμβάνει κι άλλες διανομές μερισμάτων, καθώς επίσης την πρεμιέρα των μετοχών του ΑΔΜΗΕ που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και το IPO των Αττικών Πολυκαταστημάτων.
Ειδικότερα, την Τετάρτη 24 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Την ίδια μέρα (24/6) και μέχρι την Παρασκευή (26/6) θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των attica stores, με το ανώτατο όριο της τιμής διάθεσης να έχει οριστεί στα 3,2 ευρώ ανά μετοχή.
Την Τρίτη 23 Ιουνίου «κόβει» μέρισμα η Euronext Athens, την Τετάρτη (24/6) ακολουθεί η Interlife, την Πέμπτη (25/6) σειρά έχουν η Metlen, η Viohalco και η Ίλυδα, ενώ η εβδομάδα κλείνει με την αποκοπή του μερίσματος από τη Motor Oil.
Μεικτή εικόνα στις διεθνείς αγορές
Μεικτά πρόσημα σημειώνουν οι βασικοί δείκτες στη Wall Street, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα νέα δεδομένα από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν και να τηρούν στάση αναμονής για τα κρίσιμα στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Ο Dow Jones κερδίζει +0,6%, ο S&P 500 +0,3%, ενώ ο Nasdaq κινείται πτωτικά κατά -0,2%. Το μεγάλο τεστ για την αμερικανική αγορά αναμένεται την ερχόμενη Πέμπτη με τη δημοσιοποίηση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Μάιο -τον προτιμώμενο δείκτη της Fed για τον πληθωρισμό- ο οποίος αναμένεται ενισχυμένος.
Συγκρατημένη άνοδο καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να ενισχύεται κατά +0,5%. Στις επιμέρους αγορές, ο γερμανικός DAX κινείται ανοδικά κατά +0,4% και ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει κέρδη +0,5% στον απόηχο της παραίτησης Στάρμερ. Από την άλλη πλευρά, ο γαλλικός CAC υποχωρεί κατά -0,4% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά -0,2%. Η πλειονότητα των κλάδων κινείται σε αρνητικό έδαφος, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνονται στο λιανεμπόριο και τις κατασκευές.
Πηγή: Newmoney.gr
Μεικτή εικόνα στις διεθνείς αγορές
Μεικτά πρόσημα σημειώνουν οι βασικοί δείκτες στη Wall Street, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα νέα δεδομένα από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν και να τηρούν στάση αναμονής για τα κρίσιμα στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Ο Dow Jones κερδίζει +0,6%, ο S&P 500 +0,3%, ενώ ο Nasdaq κινείται πτωτικά κατά -0,2%. Το μεγάλο τεστ για την αμερικανική αγορά αναμένεται την ερχόμενη Πέμπτη με τη δημοσιοποίηση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Μάιο -τον προτιμώμενο δείκτη της Fed για τον πληθωρισμό- ο οποίος αναμένεται ενισχυμένος.
Συγκρατημένη άνοδο καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να ενισχύεται κατά +0,5%. Στις επιμέρους αγορές, ο γερμανικός DAX κινείται ανοδικά κατά +0,4% και ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει κέρδη +0,5% στον απόηχο της παραίτησης Στάρμερ. Από την άλλη πλευρά, ο γαλλικός CAC υποχωρεί κατά -0,4% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά -0,2%. Η πλειονότητα των κλάδων κινείται σε αρνητικό έδαφος, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνονται στο λιανεμπόριο και τις κατασκευές.
Πηγή: Newmoney.gr
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