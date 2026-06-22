Νέο υψηλό 17 ετών στο Χρηματιστήριο - Κατέκτησε τις 2.500 μονάδες

Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009 - Ισχυρή άνοδος και νέα ρεκόρ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, HELLENiQ ENERGY, όμιλο Viohalco και Aktor