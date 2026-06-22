Καταδίκη 10 ετών στον 27χρονο Αιγύπτιο για το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην Μαρία στην Κρήτη, χειροκροτήματα έξω από το δικαστήριο
ΕΛΛΑΔΑ
Μάλια Τροχαίο Δικαστήριο Καταδίκη

Καταδίκη 10 ετών στον 27χρονο Αιγύπτιο για το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην Μαρία στην Κρήτη, χειροκροτήματα έξω από το δικαστήριο

Δεν του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά - Φορώντας λευκά μπλουζάκια με τη φωτογραφία της 23χρονης και μηνύματα ακόμα και στα αραβικά, συγγενείς και φίλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα στο άκουσμα της απόφασης φωνάζοντας «για την Μαρία»

Καταδίκη 10 ετών στον 27χρονο Αιγύπτιο για το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην Μαρία στην Κρήτη, χειροκροτήματα έξω από το δικαστήριο
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Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο 27χρονος Αιγύπτιος για το θανατηφόρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή στην 23χρονη Μαρία τον Σεπτέμβριο του 2025, στην περιοχή ανάμεσα σε Σταλίδα και Μάλια στην Κρήτη.

Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 10 ετών, πέντε μηνών και ενός έτους για τρεις πράξεις, χωρίς ανασταλτική δύναμη, ενώ απέρριψε το αίτημα για την αναγνώριση ελαφρυντικών, σύμφωνα με το neakriti.gr. Συγκεκριμένα, τα 10 χρόνια κάθειρξης αφορούν την πράξη της επικίνδυνης οδήγησης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της νεαρής. Επιπλέον, επιβλήθηκε ποινή ενός έτους για παράνομη είσοδο στη χώρα και ποινή πέντε μηνών για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος.

Έξω από το δικαστήριο συγκεντρώθηκαν συγγενείς και φίλοι της Μαρίας. Φορώντας λευκά μπλουζάκια με τη φωτογραφία της 23χρονης και μηνύματα ακόμα και στα αραβικά, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα στο άκουσμα της δικαστικής απόφασης φωνάζοντας «για την Μαρία».

Ένοχος ο Αιγύπτιος για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τη Μαρία

Στο πίσω μέρος από τα μπλουζάκια υπήρχαν μηνύματα ακόμη και στα αραβικά, με ερωτήματα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, όπως «γιατί δεν έστριψες το τιμόνι;», «γιατί δεν έκοψες ταχύτητα;» και «γιατί δεν οδηγούσες στη λωρίδα σου;», ενώ αναγραφόταν και η λέξη «κάρμα».


Το τροχαίο δυστύχημα

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί στην οδό Γραμματικάκη στα Μάλια, όταν ο τότε 27χρονος οδηγός, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κινούνταν με υψηλή ταχύτητα με το δίκυκλό του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί σημειώθηκε μετωπική σύγκρουση με τη μοτοσυκλέτα της 23χρονης Μαρίας, η οποία, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο 27χρονος συνελήφθη μετά το τροχαίο και μετά την απολογία του είχε κριθεί προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε αποδώσει το δυστύχημα σε μηχανική βλάβη, κάνοντας λόγο για πρόβλημα στο ελαστικό της μηχανής.

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Καταδίκη 10 ετών στον 27χρονο Αιγύπτιο για το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην Μαρία στην Κρήτη, χειροκροτήματα έξω από το δικαστήριο
Καταδίκη 10 ετών στον 27χρονο Αιγύπτιο για το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην Μαρία στην Κρήτη, χειροκροτήματα έξω από το δικαστήριο
Καταδίκη 10 ετών στον 27χρονο Αιγύπτιο για το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην Μαρία στην Κρήτη, χειροκροτήματα έξω από το δικαστήριο
14 ΣΧΟΛΙΑ

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