Κύκλωμα αρχαιοκαπήλων: Ο καθηγητής που πιάστηκε με πλήθος αρχαιοτήτων και η συνεργασία του με Βούλγαρο μεγιστάνα
Κύκλωμα αρχαιοκαπήλων: Ο καθηγητής που πιάστηκε με πλήθος αρχαιοτήτων και η συνεργασία του με Βούλγαρο μεγιστάνα
O 60χρονος καθηγητής με πλούσιο βιογραφικό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ισχυρίστηκε ότι στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με έναν πολύ ισχυρό άνδρα με το προσωνύμιο «το Κρανίο»
Αρχαιολόγος με πλούσιο βιογραφικό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι ο 60χρονος άνδρας που συνελήφθη στην Αθήνα, στο πλαίσιο μεγάλης διεθνούς επιχείρησης της Europol για την αποδόμηση ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας στην Ευρώπη.
Η σύλληψη του 60χρονου έγινε το πρωί της περασμένης Τετάρτης (19/11) από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς στην κατοχή του συλληφθέντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 474 αντικείμενα, κυρίως όστρακα, αλλά και ορισμένα ειδώλια.
Μετά τη σύλληψή του, ο καθηγητής ισχυρίστηκε ότι στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με έναν Βούλγαρο μεγιστάνα για μια ιδιωτική συλλογή. Ο λόγος για τον 69χρονο Βασίλ Μπόικοφ που, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας του, φέρει το προσωνύμιο «το Κρανίο» και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών, ενώ διαθέτει και μεγάλη συλλογή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση
Σύμφωνα με πληροφορίες από δημοσιεύματα μέσων της γειτονικής χώρας, σε βάρος του Μπόικοφ εκκρεμούσαν κατηγορίες για διάφορα αδικήματα και σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα, ενώ κατασχέθηκε και η συλλογή του. Ο ίδιος έχει αρνηθεί όσα του αποδίδονται και το 2020 είχε διαφύγει στο Ντουμπάι. Όπως γράφουν τα βουλγάρικα μέσα, το 2023 επέστρεψε στη Βουλγαρία και τότε τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Της μεγάλης έρευνας για την αποδόμηση του κυκλώματος αρχαιοκαπήλων είχε προηγηθεί Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ) των εισαγγελικών αρχών της Βουλγαρίας για αξιόποινες πράξεις 14 ατόμων βουλγαρικής υπηκοότητας που αφορούσαν σε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και παράνομη διακίνηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
Η διεθνής επιχείρηση που ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης (19/11) συντονίστηκε από τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και σε αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί υπηρεσιών από τις εξής χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ην. Βασίλειο και Ιταλία. Η εν λόγω ευρεία επιχείρηση περιλάμβανε έρευνες σε οικίες, οχήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία.
Δείτε φωτογραφίες
Η σύλληψη του 60χρονου έγινε το πρωί της περασμένης Τετάρτης (19/11) από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς στην κατοχή του συλληφθέντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 474 αντικείμενα, κυρίως όστρακα, αλλά και ορισμένα ειδώλια.
Μετά τη σύλληψή του, ο καθηγητής ισχυρίστηκε ότι στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με έναν Βούλγαρο μεγιστάνα για μια ιδιωτική συλλογή. Ο λόγος για τον 69χρονο Βασίλ Μπόικοφ που, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας του, φέρει το προσωνύμιο «το Κρανίο» και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών, ενώ διαθέτει και μεγάλη συλλογή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση
Σύμφωνα με πληροφορίες από δημοσιεύματα μέσων της γειτονικής χώρας, σε βάρος του Μπόικοφ εκκρεμούσαν κατηγορίες για διάφορα αδικήματα και σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα, ενώ κατασχέθηκε και η συλλογή του. Ο ίδιος έχει αρνηθεί όσα του αποδίδονται και το 2020 είχε διαφύγει στο Ντουμπάι. Όπως γράφουν τα βουλγάρικα μέσα, το 2023 επέστρεψε στη Βουλγαρία και τότε τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Της μεγάλης έρευνας για την αποδόμηση του κυκλώματος αρχαιοκαπήλων είχε προηγηθεί Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ) των εισαγγελικών αρχών της Βουλγαρίας για αξιόποινες πράξεις 14 ατόμων βουλγαρικής υπηκοότητας που αφορούσαν σε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και παράνομη διακίνηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
Η διεθνής επιχείρηση που ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης (19/11) συντονίστηκε από τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και σε αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί υπηρεσιών από τις εξής χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ην. Βασίλειο και Ιταλία. Η εν λόγω ευρεία επιχείρηση περιλάμβανε έρευνες σε οικίες, οχήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία.
Δείτε φωτογραφίες
Οι έρευνες έγιναν ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες καθώς υπήρχε άμεση ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ συνδέσμων και τεχνικών μέσων (συντονιστικά κέντρα).
Δείτε φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα