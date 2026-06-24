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Δύο λέμβοι με 83 αλλοδαπούς εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Λαθρομετανάστες

Δύο λέμβοι με 83 αλλοδαπούς εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων

Οι διασωθέντες οδηγούνται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

Δύο λέμβοι με 83 αλλοδαπούς εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων
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Στην περισυλλογή 83 αλλοδαπών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, προχώρησε πλοίο της FRONTEX.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ενώ τις λέμβους με τους επιβαίνοντες εντόπισε εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX σε αποστάσεις 40 και 50 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
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