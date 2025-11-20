Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Εξάρθρωση μεγάλου διεθνούς δικτύου αρχαιοκαπηλίας από την Europol - Συνελήφθη 60χρονος Έλληνας με εκατοντάδες αρχαία αντικείμενα στην κατοχή του
Συντονισμένες έρευνες σε επτά χώρες μετά από αίτημα των βουλγαρικών αρχών - Έγιναν συνολικά 35 συλλήψεις - Μεγάλο όνομα του υποκόσμου στη Βουλγαρία ο κατηγορούμενος αρχηγός του κυκλώματος
Στη σύλληψη εντός 60χρονου Ελληνα αρχαιολόγου, που δίδασκε σε πανεπιστήμιο της Τσεχίας, προχώρησε το ελληνικό FBI στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας που συντονίστηκε από την Europol, μετά από σχετικό αίτημα των βουλγαρικών Αρχών. Η έρευνα είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος αρχαιοκαπήλων με επικεφαλής «βαρύ» όνομα του υποκόσμου στη Βουλγαρία. Οι αρχές της γειτονικής χώρας βρίσκονταν στα ίχνη του κυκλώματος από το 2025, ωστόσο οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες μόλις τις τελευταίες ημέρες. Η Βουλγαρία ζήτησε συνδρομή μέσω της Europol από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Χθες, έγιναν συντονισμένες έφοδοι και έρευνες σε σπίτια, με αποτέλεσμα 35 συλλήψεις και κατασχέσεις αντικειμένων ανυπολόγιστης αξίας. Από την Ελλάδα, οι Βούλγαροι ζήτησαν να ελεγχθούν συνολικά πέντε πρόσωπα- τέσσερις Ελληνες και ένας αλλοδαπός.
Πώς ξεκίνησε η έρευνα
Η έρευνα ξεκίνησε όταν μετά από επιδρομή σε σπίτι στη Βουλγαρία το 2020, οι Αρχές είχαν κατασχέσει περίπου 7.000 πολιτιστικά αντικείμενα ανεκτίμητης ιστορικής και οικονομικής αξίας. Τα αντικείμενα αυτά - κυρίως ελληνορωμαϊκές και θρακικές αρχαιότητες - είναι τεράστιας αξίας λόγω της μοναδικότητάς τους και της ιστορικής τους σημασίας.
Η έλλειψη σαφούς καταγραφής της προέλευσης πολλών εξ αυτών, την οποία διαπίστωσαν τότε οι βουλγαρικές αρχές, οδήγησε σε υποψίες για παράνομη απόκτησή τους. Μετά την κατάσχεσή τους, τα εν λόγω αντικείμενα φιλοξενούνται στο Μουσείο Εθνικής Ιστορίας της Βουλγαρίας, ενώ οι Αρχές ερευνούσαν την προέλευσή τους, ώσπου έφτασαν σε συγκεκριμένα στοιχεία για πρόσωπα και ενημέρωσαν τις αντίστοιχες εθνικές αστυνομικές υπηρεσίες. Σ' αυτό το πλαίσιο έγιναν οι έρευνες και στην Ελλάδα που οδήγησαν στη σύλληψη του 60χρονου αρχαιολόγου, που πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για αρχαιοκαπηλία.
Τα αποτελέσματα της επιχείρησης ήταν τα εξής:
-35 συλλήψεις στη Βουλγαρία.
-131 έρευνες μεταξύ άλλων σε σπίτια, οχήματα και τραπεζικές θυρίδες (ένα στην Αλβανία, 120 στη Βουλγαρία, τρία στη Γαλλία, τρία στη Γερμανία και 4 στην Ελλάδα).
Μεταξύ των κατασχεθέντων, υπάρχουν πάνω από 3.000 αρχαιότητες (όπως χρυσά και ασημένια νομίσματα) εκτιμώμενης αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και έργα τέχνης, όπλα, έγγραφα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ποσό άνω των 50.000 ευρώ σε μετρητά και επενδυτικός χρυσός.
Ο βασικός ύποπτος σε αυτή την περίπτωση φέρεται να χρηματοδοτούσε παράνομες ανασκαφές σε όλη τη Βουλγαρία καθώς και σε γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. Πιστεύεται ότι στις παράνομες επιχειρήσεις συμμετείχαν ντόπιοι πλιατσικολόγοι, οι οποίοι φέρεται να εργάζονταν για μεσάζοντες που ενεργούσαν για λογαριασμό του βασικού υπόπτου.
Η συλλογή έργων τέχνης που είχε κατασχεθεί το 2020 περιλαμβάνει μοναδικά αντικείμενα, μερικά από τα οποία χρονολογούνται από το 2000 π.Χ., όπως μάσκες, στρατιωτικός εξοπλισμός, κοσμήματα, βάζα και κύπελλα από τον θρακικό και ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.
Τα περισσότερα από τα αντικείμενα δεν είχαν τεκμηρίωση προέλευσης, ενώ λίγα εξ αυτών διέθεταν αμφιβόλου γνησιότητας έγγραφα που εκδόθηκαν από οίκους δημοπρασιών και γκαλερί παγκοσμίως, κυρίως με έδρα τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μια σύλληψη στη χώρα μας
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης, η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη ενός Έλληνα ο οποίος είχε στην κατοχή του αρχαία αντικείμενα και θρησκευτικές εικόνες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης παραγγελιών από ανακριτικές Αρχές και Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας των εισαγγελικών Αρχών της Βουλγαρίας για την εμπλοκή Ελλήνων πολιτών σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε παράνομη διακίνηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Σε ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρωνίδα Αττικής, στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας και σε περιοχή της Χαλκιδικής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, αρχαιολόγων και κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκαν σε οικία του κατηγορουμένου και κατασχέθηκαν:
- -474 αρχαία αντικείμενα (Ελληνιστικών και Μυκηναϊκών χρόνων, ειδώλια γυναικείων και αντρικών μορφών),
- -4 αρχαία νομίσματα,
- -ξύλινη εικόνα του Αγίου Αντωνίου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων,
- -3 κινητά τηλέφωνα και -4- ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (usb),
- -5 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και -8- σκληροί δίσκοι,
- -ψηφιακός εκτυπωτής τριών διαστάσεων (3d printer),
- -2 ζυγαριές ακριβείας,
- -πλήθος ελληνικών και ξένων τραπεζικών εγγράφων που περιγράφονται συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών,
- -πλήθος φωτογραφιών αρχαίων αντικειμένων,
- -πλήθος βιβλίων που απεικονίζουν αρχαιότητες και δημοπρασίες αρχαίων αντικειμένων,
- -πλήθος εγγράφων,
- -2 τραπεζικές κάρτες
- -όχημα
- -το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ.
Σημειώνεται ότι, οι έρευνες που διενεργήθηκαν σε περιοχή της Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
