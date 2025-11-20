Εξάρθρωση μεγάλου διεθνούς δικτύου αρχαιοκαπηλίας από την Europol - Συνελήφθη 60χρονος Έλληνας με εκατοντάδες αρχαία αντικείμενα στην κατοχή του

Κλείσιμο

Στη σύλληψη εντός 60χρονου Ελληνα αρχαιολόγου, που δίδασκε σε πανεπιστήμιο της Τσεχίας, προχώρησε το ελληνικό FBI στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας που συντονίστηκε από την Europol, μετά από σχετικό αίτημα των βουλγαρικών Αρχών. Η έρευνα είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος αρχαιοκαπήλων με επικεφαλής «βαρύ» όνομα του υποκόσμου στη Βουλγαρία. Οι αρχές της γειτονικής χώρας βρίσκονταν στα ίχνη του κυκλώματος από το 2025, ωστόσο οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες μόλις τις τελευταίες ημέρες. Η Βουλγαρία ζήτησε συνδρομή μέσω της Europol από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Χθες, έγιναν συντονισμένες έφοδοι και έρευνες σε σπίτια, με αποτέλεσμα 35 συλλήψεις και κατασχέσεις αντικειμένων ανυπολόγιστης αξίας. Από την Ελλάδα, οι Βούλγαροι ζήτησαν να ελεγχθούν συνολικά πέντε πρόσωπα- τέσσερις Ελληνες και ένας αλλοδαπός.Η έρευνα ξεκίνησε όταν μετά από επιδρομή σε σπίτι στη Βουλγαρία το 2020, οι Αρχές είχαν κατασχέσει περίπου 7.000 πολιτιστικά αντικείμενα ανεκτίμητης ιστορικής και οικονομικής αξίας. Τα αντικείμενα αυτά - κυρίως ελληνορωμαϊκές και θρακικές αρχαιότητες - είναι τεράστιας αξίας λόγω της μοναδικότητάς τους και της ιστορικής τους σημασίας.Η έλλειψη σαφούς καταγραφής της προέλευσης πολλών εξ αυτών, την οποία διαπίστωσαν τότε οι βουλγαρικές αρχές, οδήγησε σε υποψίες για παράνομη απόκτησή τους. Μετά την κατάσχεσή τους, τα εν λόγω αντικείμενα φιλοξενούνται στο Μουσείο Εθνικής Ιστορίας της Βουλγαρίας, ενώ οι Αρχές ερευνούσαν την προέλευσή τους, ώσπου έφτασαν σε συγκεκριμένα στοιχεία για πρόσωπα και ενημέρωσαν τις αντίστοιχες εθνικές αστυνομικές υπηρεσίες. Σ' αυτό το πλαίσιο έγιναν οι έρευνες και στην Ελλάδα που οδήγησαν στη σύλληψη του 60χρονου αρχαιολόγου, που πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για αρχαιοκαπηλία.-35 συλλήψεις στη Βουλγαρία.-131 έρευνες μεταξύ άλλων σε σπίτια, οχήματα και τραπεζικές θυρίδες (ένα στην Αλβανία, 120 στη Βουλγαρία, τρία στη Γαλλία, τρία στη Γερμανία και 4 στην Ελλάδα).Μεταξύ των κατασχεθέντων, υπάρχουν πάνω από 3.000 αρχαιότητες (όπως χρυσά και ασημένια νομίσματα) εκτιμώμενης αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και έργα τέχνης, όπλα, έγγραφα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ποσό άνω των 50.000 ευρώ σε μετρητά και επενδυτικός χρυσός.