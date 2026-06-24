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Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Νέος Πρύτανης ο Στυλιανός Ξανθόπουλος
ΕΛΛΑΔΑ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Νέος Πρύτανης ο Στυλιανός Ξανθόπουλος

Με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης – Συγκέντρωσε και τις 11 ψήφους των μελών του οργάνου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Νέος Πρύτανης ο Στυλιανός Ξανθόπουλος
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Τον σημερινό Αντιπρύτανη Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, καθηγητή Στυλιανό Ξανθόπουλο, εξέλεξε ομόφωνα στη θέση του Πρύτανη, το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ας σημειωθεί ότι ο κ. Ξανθόπουλος, στις πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους μεταξύ των υποψηφίων.

Στο νέο πρυτανικό σχήμα συμμετέχουν τέσσερις Αντιπρυτάνεις, με διακριτά χαρτοφυλάκια.

Ο καθηγητής Ευστράτιος Γεωργούλας αναλαμβάνει Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας.

Η καθηγήτρια Νίκη Γλαβέλη αναλαμβάνει Αντιπρύτανις Διοικητικών Υποθέσεων, Στρατηγικής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας.

Ο καθηγητής Πολύκαρπος Καραμούζης αναλαμβάνει Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.

Η καθηγήτρια Μαρία Καρύδα αναλαμβάνει Αντιπρύτανις Οικονομικών, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Υποδομών.

Η θητεία των νέων Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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