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Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Νέος Πρύτανης ο Στυλιανός Ξανθόπουλος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Νέος Πρύτανης ο Στυλιανός Ξανθόπουλος
Με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης – Συγκέντρωσε και τις 11 ψήφους των μελών του οργάνου
Τον σημερινό Αντιπρύτανη Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, καθηγητή Στυλιανό Ξανθόπουλο, εξέλεξε ομόφωνα στη θέση του Πρύτανη, το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ας σημειωθεί ότι ο κ. Ξανθόπουλος, στις πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους μεταξύ των υποψηφίων.
Στο νέο πρυτανικό σχήμα συμμετέχουν τέσσερις Αντιπρυτάνεις, με διακριτά χαρτοφυλάκια.
Ο καθηγητής Ευστράτιος Γεωργούλας αναλαμβάνει Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας.
Η καθηγήτρια Νίκη Γλαβέλη αναλαμβάνει Αντιπρύτανις Διοικητικών Υποθέσεων, Στρατηγικής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας.
Ο καθηγητής Πολύκαρπος Καραμούζης αναλαμβάνει Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
Η καθηγήτρια Μαρία Καρύδα αναλαμβάνει Αντιπρύτανις Οικονομικών, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Υποδομών.
Η θητεία των νέων Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2026.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στο νέο πρυτανικό σχήμα συμμετέχουν τέσσερις Αντιπρυτάνεις, με διακριτά χαρτοφυλάκια.
Ο καθηγητής Ευστράτιος Γεωργούλας αναλαμβάνει Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας.
Η καθηγήτρια Νίκη Γλαβέλη αναλαμβάνει Αντιπρύτανις Διοικητικών Υποθέσεων, Στρατηγικής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας.
Ο καθηγητής Πολύκαρπος Καραμούζης αναλαμβάνει Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
Η καθηγήτρια Μαρία Καρύδα αναλαμβάνει Αντιπρύτανις Οικονομικών, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Υποδομών.
Η θητεία των νέων Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2026.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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