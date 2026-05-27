Το «νεκροταφείο» τρένων στη Νέα Ιώνια Θεσσαλονίκης, δείτε εικόνες από drone
Σκουριασμένες μηχανές και βαγόνια εκτός λειτουργίας παραμένουν εδώ και χρόνια σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης
Σκηνές εγκατάλειψης καταγράφονται στη Νέα Ιωνία Θεσσαλονίκης, όπου εδώ και χρόνια παραμένουν ακινητοποιημένα βαγόνια και παλαιό σιδηροδρομικό υλικό στις γραμμές της δυτικής πλευράς της πόλης.
Το λεγόμενο «νεκροταφείο τρένων», σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία εγκαταλελειμμένης σιδηροδρομικής υποδομής στην περιοχή.
Σκουριασμένες μηχανές, βαγόνια εκτός λειτουργίας και άχρηστο σιδηροδρομικό υλικό συνθέτουν μια εικόνα παρακμής, η οποία παραμένει αναλλοίωτη επί δεκαετίες.
Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς εκφράζουν εδώ και χρόνια την ανησυχία τους για την κατάσταση, ζητώντας την απομάκρυνση του υλικού, καθώς όπως επισημαίνουν εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια της περιοχής και επιβαρύνει την εικόνα της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, η απομάκρυνση του παλαιού σιδηροδρομικού υλικού αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2027.
Δείτε εικόνες από droneΕνδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή είναι οι εικόνες που κατέγραψε το πρακτορείο φωτογραφιών MotionTeam και ο φωτογράφος Βασίλης Βερβερίδης.
