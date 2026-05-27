Συνελήφθη 59χρονος για ξυλοδαρμό της συντρόφου του σε πλατεία του Ηρακλείου
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Ενδοοικογενειακή βία

Πολίτες σταμάτησαν περιπολικό της Άμεσης Δράσης όταν είδαν τον άνδρα να χτυπά τη γυναίκα στο κεφάλι

Στη σύλληψη ενός 59χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο, μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην πλατεία Ελευθερίας, μπροστά σε περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris,gr, πολίτες που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού σταμάτησαν διερχόμενο περιπολικό της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι ένας άνδρας χτυπά γυναίκα στο κέντρο της πόλης.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον 59χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να είχε χτυπήσει με γροθιά στο κεφάλι την 47χρονη σύντροφό του, υπήκοο Βουλγαρίας, ενώ συνομιλούσαν στην πλατεία.

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο και συγκεκριμένα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου. Λίγη ώρα αργότερα μετέβη εκεί και η 47χρονη γυναίκα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είχε δεχθεί κακοποίηση και στο παρελθόν από τον σύντροφό της, χωρίς ωστόσο να έχει υποβάλει καταγγελία.

Ο 59χρονος, ο οποίος δεν φέρεται να έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοιο περιστατικό, συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

