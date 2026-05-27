Συνταξιούχοι: Σήμερα το νέο συλλαλητήριο στην Αττική, κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις
Στους δρόμους της Αθήνας βγαίνουν ξανά σήμερα, Τετάρτη (27/05), οι συνταξιούχοι, πραγματοποιώντας μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:00 το πρωί στην Πλατεία Κοτζιά.
Οι συνταξιούχοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, την καταβολή των πληρωμένων δώρων και των αναδρομικών του 11μήνου, καθώς και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους συνταξιούχους.
Σε ανακοίνωσή τους, οι συνταξιουχικές οργανώσεις τονίζουν πως «οι συντάξεις δεν φτάνουν ούτε για δέκα μέρες», υπογραμμίζοντας ότι η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής έχουν φέρει χιλιάδες συνταξιούχους σε αδιέξοδο.
Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, στέλνοντας μήνυμα κλιμάκωσης των δράσεων το επόμενο διάστημα. Ανάλογες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και σε άλλες πόλεις της χώρας.
