Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Τροπικό σκηνικό με απογευματινές μπόρες σήμερα - Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες

Με τις απογευματινές μπόρες να μας συνοδεύουν τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια. Επιπλέον για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τα καιρικά νέα εξακολουθούν να είναι ευχάριστα.
Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 τις απογευματινές ώρες στα δυτικά , τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Κρήτη θα εκδηλωθούν
πρόσκαιρές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια και τους 30 βαθμούς, στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς και βόρειοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα ψιχαλίσει. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31βαθμούς.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή η αστάθεια θα δυναμώσει πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά, με μπόρες και καταιγίδες κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο και τοπικά θα αγγίξει τους 33 ίσως και 34 βαθμούς.

Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η εικόνα παραμένει θετική: ο καιρός φαίνεται πως θα είναι σύμμαχος για εκδρομές, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 30 βαθμούς.

