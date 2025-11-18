16χρονος νοσηλεύεται έπειτα από ομαδικό ξυλοδαρμό στο Ηράκλειο για ένα κλεμμένο κράνος
Πέντε συλληφθέντες για το περιστατικό, τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις
Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε τo απόγευμα της Δευτέρας στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θύμα έναν 16χρονο. Σύμφωνα με το cretalive.gr, το νέο συμβάν σημειώθηκε επί της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά, κοντά στο 11ο ΓΕΛ, το θύμα να ξυλοκοπείται από παρέα ανηλίκων με αφορμή την κλοπή ενός προστατευτικού κράνους οδήγησης.
Κατέγραψαν τον ξυλοδαρμό σε βίντεο
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο 16χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Από την προανάκριση του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων- εν προκειμένω υπήρξε άμεση καταγγελία στην Αστυνομία - προέκυψε ότι πριν από 15 ημέρες είχαν κλέψει το κράνος του.
Το πρωί της Δευτέρας ο 16χρονος πληροφορήθηκε από φίλο του ότι είδε το κλεμμένο κράνος στην κατοχή έτερου 16χρονου και έτσι θέλησε να διασταυρώσει αν πράγματι το πρόσωπο που του υπέδειξε ο φίλος του κατείχε το δικό του κράνος.
Τότε φέρεται να δέχθηκε επίθεση από την παρέα του ανήλικου που φέρεται να κρατούσε το κλεμμένο κράνος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες τον χτύπησαν από κοινού, προξενώντας του σωματικές βλάβες, ενώ ο ένας εξ αυτών ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο το σκηνικό. Καταγγέλλεται ακόμα ότι προκάλεσαν φθορές και στο μηχανάκι που οδηγούσε ο 16χρονος παθών, ιδιοκτησίας του 46χρονου πατέρα του.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, δηλαδή της 17ης Νοεμβρίου, αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν στην σύλληψη των πέντε ανήλικων αγοριών που φέρονται να ενεπλάκησαν στο συμβάν του ξυλοδαρμού.
Κακουργηματικές ποινικές διώξεις
Σε βάρος των πέντε ανήλικων που οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και σε βαθμό κακουργήματος και εν προκειμένω για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου (η δίωξη αυτή αφορά σε τρεις από τους πέντε ανήλικους, απλή συνέργεια με ψυχική συνδρομή στην απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (η δίωξη αφορά σε δύο κατηγορούμενους), φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξύβριση, απειλή και κλοπή.
Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης των πέντε ανηλίκων, οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.
