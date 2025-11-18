Εισαγγελέας ζητά μεγαλύτερη ποινή στη 40χρονη που κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της και του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία

«Η μητέρα δεν έδειξε σε κανένα σημείο ευαισθησία για το τι έχει περάσει αυτό το παιδί, το οποίο, μετά από αυτές τις βλάβες, παρουσιάζει μόνιμες αναπηρίες. Το παιδί δεν μιλάει, δεν έχει πλήρη κινητικότητα και δεν περπατάει. Κάνει φυσικοθεραπείες, αλλά δεν έχει αποκατασταθεί η κίνηση του. Δεν μιλάει,. Το μόνο που βελτιώθηκε ήταν το βάρος του, και αυτό μετά την κινητοποίηση της Εισαγγελίας Ανηλίκων», ανέφερε.Σε άλλο σημείο, η εισαγγελική λειτουργός», ενώ επεσήμανε ότι η ελλιπής του ανάπτυξη και η μόνιμη αναπηρίαοφείλονται στη συστηματική του κακοποίηση και στα επανειλημμένα χτυπήματα της μητέρας στο κεφάλι του.«Οι δολοφονικές επιθέσεις στο παιδί σταμάτησαν όταν πλέον άρχισε να δημιουργείται ποινικήκαι θα είχε δυσμενή πρόγνωση για την κατηγορούμενη. Ήταν, γι’ αυτό συμπεριφέρθηκε καλά. Δεν είδα καμία αγάπη μάνας προς το παιδί στην απολογία της αντιθέτως, περισσότερο την ενδιαφέρει το βάρος και τα έξοδα, παρά το ίδιο το παιδί και τι του έχει προκαλέσει», σημείωσε, προτείνοντας την καταδίκη της.