Ολοκληρώθηκε η άσκηση «Δικέφαλος Αετός 25» στην Κρήτη - Δείτε φωτογραφίες
Ολοκληρώθηκε η άσκηση «Δικέφαλος Αετός 25» στην Κρήτη - Δείτε φωτογραφίες
Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ενοποιημένης Αεράμυνας του ΓΕΕΘΑ με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των τριών Γενικών Επιτελείων
Η εθνική διακλαδική άσκηση με την επωνυμία «Δικέφαλος Αετός-25» έλαβε χώρα από 2 έως 14 Νοεμβρίου στο πεδίο βολής Κρήτης.
Όπως ανακοινώθηκε, η «Δικέφαλος Αετός-25» είναι τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων μικρής κλίμακας, που αφορά στην επιχειρησιακή εκπαίδευση και αξιολόγηση βολών από μονάδες του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου/Κέντρου Ελέγχου Βλημάτων και οπλικά συστήματα αντιαεροπορικών όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ενοποιημένης Αεράμυνας του ΓΕΕΘΑ με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των τριών Γενικών Επιτελείων.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της άσκησης εκτελέστηκαν τακτικές βολές σε τηλεκατευθυνόμενο στόχο, με παράλληλη ενσωμάτωση πολλαπλών σεναρίων σε διακλαδικό επίπεδο.
Όπως ανακοινώθηκε, η «Δικέφαλος Αετός-25» είναι τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων μικρής κλίμακας, που αφορά στην επιχειρησιακή εκπαίδευση και αξιολόγηση βολών από μονάδες του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου/Κέντρου Ελέγχου Βλημάτων και οπλικά συστήματα αντιαεροπορικών όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ενοποιημένης Αεράμυνας του ΓΕΕΘΑ με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των τριών Γενικών Επιτελείων.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της άσκησης εκτελέστηκαν τακτικές βολές σε τηλεκατευθυνόμενο στόχο, με παράλληλη ενσωμάτωση πολλαπλών σεναρίων σε διακλαδικό επίπεδο.
Ειδήσεις σήμερα:
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Βίντεο από τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο με επίθεση ακροαριστερών κατά αναρχικών
Τι έγινε στη δίκη για το Πολυτεχνείο: Οι «δύο ξένοι», τα Dunhill του Ντερτιλή και ο εκτελεστής με το τσιγάρο
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Βίντεο από τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο με επίθεση ακροαριστερών κατά αναρχικών
Τι έγινε στη δίκη για το Πολυτεχνείο: Οι «δύο ξένοι», τα Dunhill του Ντερτιλή και ο εκτελεστής με το τσιγάρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα