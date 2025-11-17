Ολοκληρώθηκε η άσκηση «Δικέφαλος Αετός 25» στην Κρήτη - Δείτε φωτογραφίες
Ολοκληρώθηκε η άσκηση «Δικέφαλος Αετός 25» στην Κρήτη - Δείτε φωτογραφίες

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ενοποιημένης Αεράμυνας του ΓΕΕΘΑ με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των τριών Γενικών Επιτελείων

Ολοκληρώθηκε η άσκηση «Δικέφαλος Αετός 25» στην Κρήτη - Δείτε φωτογραφίες
Η εθνική διακλαδική άσκηση με την επωνυμία «Δικέφαλος Αετός-25» έλαβε χώρα από 2 έως 14 Νοεμβρίου στο πεδίο βολής Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε, η «Δικέφαλος Αετός-25» είναι τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων μικρής κλίμακας, που αφορά στην επιχειρησιακή εκπαίδευση και αξιολόγηση βολών από μονάδες του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου/Κέντρου Ελέγχου Βλημάτων και οπλικά συστήματα αντιαεροπορικών όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ενοποιημένης Αεράμυνας του ΓΕΕΘΑ με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των τριών Γενικών Επιτελείων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της άσκησης εκτελέστηκαν τακτικές βολές σε τηλεκατευθυνόμενο στόχο, με παράλληλη ενσωμάτωση πολλαπλών σεναρίων σε διακλαδικό επίπεδο.

