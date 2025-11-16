Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
Τζόκερ 16/11/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 16/11/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζακ ποτ είχαμε στην πρώτη κατηγορία του Τζόκερ κατά την κλήρωση που έγινε την Κυριακή.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 9, 15, 16, 40, 45 και τζόκερ ο 7.
Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ.
