Τζόκερ 16/11/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΠΑΠ Τζόκερ

Τζόκερ 16/11/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ

Τζόκερ 16/11/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζακ ποτ είχαμε στην πρώτη κατηγορία του Τζόκερ κατά την κλήρωση που έγινε την Κυριακή.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 9, 15, 16, 40, 45 και τζόκερ ο 7.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ.


Ειδήσεις σήμερα:

Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα

Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Ενεργοποιείται άμεσα ο Κάθετος Διάδρομος Ελλάδας - Ουκρανίας, ελληνικό ενδιαφέρον για τα θαλάσσια drones

Παραδικαστικό 2: Ξανά στο σκαμνί Γιοσάκης, Μαντούβαλος, Ευσταθίου και Γεωργιτσογιαννάκος - Οι καταγγελίες και το ιστορικό της πολύκροτης υπόθεσης
Ειδήσεις σήμερα:

Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα

Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Ενεργοποιείται άμεσα ο Κάθετος Διάδρομος Ελλάδας - Ουκρανίας, ελληνικό ενδιαφέρον για τα θαλάσσια drones

Παραδικαστικό 2: Ξανά στο σκαμνί Γιοσάκης, Μαντούβαλος, Ευσταθίου και Γεωργιτσογιαννάκος - Οι καταγγελίες και το ιστορικό της πολύκροτης υπόθεσης

Thema Insights

Η δύναμη πίσω από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού

Ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, άφησε φέτος πίσω του κάτι πολύ μεγαλύτερο από εντυπωσιακούς αριθμούς: άφησε έντονα συναισθήματα και μια αξέχαστη εμπειρία σε όλους όσοι συμμετείχαν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης