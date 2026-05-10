Καιρός: Έρχεται μίνι καλοκαίρι με 33άρια, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τη Δευτέρα 11/5 - Πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία στην Αττική
Οι θερμοκρασίες στην Αθήνα και άλλες 5 μεγάλες πόλεις μέχρι την Πέμπτη
Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει το σκηνικό τουκαιρού τα επόμενα εικοσιτετράωρα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).
Μετά από μια περίοδο αστάθειας, η χώρα εισέρχεται σε τροχιά ανόδου της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει ή και να ξεπερνά τους 30°C.
Στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Λάρισα αναμένεται να σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, με το θερμόμετρο να «γράφει» ακόμη και 33 βαθμούς Κελσίου.
Οι θερμές αέριες μάζες που φτάνουν από σήμερα, Κυριακή (10/05) στη χώρα μας από τη Βόρεια Αφρική, θα ανεβάσουν αισθητά τη θερμοκρασία, η οποία από την Πέμπτη προβλέπεται ότι θα σημειώσει μικρή πτώση.
Ταυτόχρονα, η αφρικανική σκόνη θα «επιμείνει», ενώ Δευτέρα και Τρίτη δεν θα λείψουν και οι τοπικές βροχές σε ορισμένες περιοχές.
Έρχεται μίνι καλοκαίρι - Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού
- Άνοδος Θερμοκρασίας: Από αύριο Δευτέρα 11/5, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στα ηπειρωτικά, οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 29°C και 31°C, ενώ τοπικά στην Κρήτη, την ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία δεν αποκλείεται να δείξει ακόμη και 32°C.
- Αφρικανική Σκόνη: Η στροφή των ανέμων σε νότιους-νοτιοδυτικούς θα ευνοήσει τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Αφρική, μεταφέροντας παράλληλα σημαντικές ποσότητες σκόνης. Το φαινόμενο θα είναι εντονότερο στη νότια Ελλάδα και την Κρήτη.
-Άνεμοι: Στα πελάγη θα πνέουν νότιοι άνεμοι με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο η ένταση ενδέχεται να φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ.
Καλλιάνος: Προ των πυλών η τριήμερη θερμή εισβολή, η Τρίτη η πιο ζεστή ημέρα
Όπως αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του, με την οποία δίνει τις θερμοκρασίες σε έξι μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα, από αύριο έως και την Πέμπτη, η Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα.
«Ανεβαίνει σταδιακά από σήμερα η θερμοκρασία και από αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, θα δούμε ακόμη πιο αυξημένες θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η κορύφωση αυτής της ήπιας θερμής περιόδου αναμένεται την Τρίτη 12 Μαΐου, με τις μέγιστες θερμοκρασίες που φαίνονται στον πίνακα -και βρίσκονται εντός του κόκκινου πλαισίου- να καταγράφονται στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας αλλά και στο Άργος, περιοχή που κατά πάσα πιθανότητα θα σημειώσει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, στον Αργολικό κάμπο», σημειώνει.
«Πρόκειται για μια ήπια θερμή εισβολή, απόλυτα φυσιολογική για την εποχή, η οποία θα ανεβάσει τη θερμοκρασία περίπου κατά 4-5°C πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές. Η πιο θερμή ημέρα φαίνεται πως θα είναι η Τρίτη, όταν ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 32-33°C σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και κυρίως σε κλειστούς κάμπους και ευπαθείς στη ζέστη περιοχές.
Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-05-2026
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά ορεινά.
Η ορατότητα τις βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 24 με 26 και κατά τόπους τους 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Έως 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-05-2026
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς.
Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 με 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.
Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 26, στην Κρήτη τους 28 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 με 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-05-2026
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5 τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 30 με 32 κατά τόπους τους 33 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-05-2026
Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός και από το μεσημέρι παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στα βόρεια.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-05-2026
Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.
Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά το μεσημέρι -απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2026
Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα πυκνώσουν και στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.
