Καιρός: Έρχεται μίνι καλοκαίρι με 33άρια, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τη Δευτέρα 11/5 - Πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία στην Αττική

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-05-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-05-2026

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-05-2026

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-05-2026

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-05-2026

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2026

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά ορεινά.Η ορατότητα τις βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 24 με 26 και κατά τόπους τους 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗΚαιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Από το απόγευμα βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά.Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗΚαιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Έως 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚαιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.ΑΤΤΙΚΗΚαιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚαιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά.Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπουςΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗΚαιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τις μεσημεριανές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς.Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 με 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗΚαιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 26, στην Κρήτη τους 28 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚαιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 με 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.ΑΤΤΙΚΗΚαιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚαιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά.Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5 τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς καικατά τόπους τους 33 βαθμούς Κελσίου.Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός και από το μεσημέρι παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στα βόρεια.Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά το μεσημέρι -απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα πυκνώσουν και στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.