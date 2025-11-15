Εντοπίστηκαν πάνω από 350 κιλά κάνναβης σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας - Συνελήφθη 58χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Κάνναβη Ναρκωτικά Ηγουμενίτσα Σύλληψη

Οι εν λόγω ποσότητες παρελήφθησαν το πρώτο 10ημερο του μήνα, σε περιοχή της Ισπανίας, και εισήχθησαν στην Ελλάδα από περιοχή της Ιταλίας, ακτοπλοϊκά

Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (13/11) στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, 58χρονος αλλοδαπός, για εισαγωγή και μεταφορά κάνναβης, από περιοχή της Ισπανίας.

Ειδικότερα, ο 58χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο, όπου, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν 50 συσκευασίες πάνω σε παλέτες –μαζί με άλλες παλέτες που έφεραν νόμιμο φορτίο-, οι οποίες περιείχαν συνολικά 353 κιλά και 19 γραμμάρια κάνναβης.

Όπως προέκυψε, οι εν λόγω ποσότητες παρελήφθησαν το πρώτο 10ημερο του τρέχοντος μήνα, σε περιοχή της Ισπανίας, και εισήχθησαν στην Ελλάδα από περιοχή της Ιταλίας, ακτοπλοϊκά. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε ρόλο στο συντονισμό της φόρτωσης και μεταφοράς των ποσοτήτων από την Ισπανία.

Συνολικά από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 353 κιλά και 19 γραμμάρια,
- τράκτορας,
- επικαθήμενο,
- 6.230 ευρώ,
- 2 κινητά και
- πλήθος εγγράφων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

