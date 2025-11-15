Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Χριστοδουλίδης για τα 42 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους: «Καταδικαστέα και χωρίς διεθνή νομιμοποίηση»
Ο Κύπριος πρόεδρος επανέλαβε τη δέσμευση της Λευκωσίας στη λύση του ΟΗΕ, ενώ στην κατεχόμενη Λευκωσία ο Τούρκος Αντιπρόεδρος και Τουρκοκύπριοι αξιωματούχοι ζήτησαν «κυριαρχική ισότητα» και ίσο διεθνές καθεστώς
Με αφορμή τα 42 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως είναι «καταδικαστέα» και «χωρίς καμία διεθνή νομιμοποίηση» η μονομερής ενέργεια του 1983, υπενθυμίζοντας ότι έχει απορριφθεί από τη διεθνή κοινότητα και με σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τόνισε ότι η Λευκωσία παραμένει προσηλωμένη σε λύση στο πλαίσιο του ΟΗΕ.
«Η Τουρκία θα είναι πάντα στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων»Στην κατεχόμενη Λευκωσία, στην τελετή στη Λεωφόρο Φαζίλ Κουτσούκ, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ διακήρυξε πως «η Τουρκική Δημοκρατία, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, θα είναι για πάντα στο πλευρό του Τουρκοκυπριακού λαού». Παρουσίασε την τουρκική εισβολή του 1974 ως «ειρηνευτική επιχείρηση» που έφερε «ειρήνη και σταθερότητα» και υποστήριξε ότι δίκαιη λύση περνά από «αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας» και «ίσο διεθνές καθεστώς» για τους Τουρκοκυπρίους.
Ο Γιλμάζ απαρίθμησε έργα που, σύμφωνα με την Άγκυρα, υλοποιούνται στα κατεχόμενα μέσω ετήσιων συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας, από νοσοκομεία στη Λευκωσία και τη Μόρφου μέχρι σχολικές υποδομές, ψηφιοποίηση και αρδευτικές επενδύσεις. Έκανε λόγο για «ιστορική ευθύνη» της Τουρκίας να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη στα κατεχόμενα.
Έρχιουρμάν: Δεν θα φυλακιστούμε στο τραπέζι των συνομιλιώνΟ Τουφάν Έρχουρμαν μίλησε για «αγώνα ύπαρξης» και ισχυρίστηκε ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι «ένας από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους» της Κυπριακής Δημοκρατίας με ίσα δικαιώματα κυριαρχίας. Ανέφερε το «ναι» στο Σχέδιο Ανάν το 2004 και την «εποικοδομητική» στάση στο Κραν Μοντανά, δηλώνοντας ότι «ποτέ δεν αποχωρήσαμε από το τραπέζι, αλλά δεν θα είμαστε και φυλακισμένοι σε αυτό». Προειδοποίησε ότι σε ενέργεια, θαλάσσιες ζώνες και υδρογονάνθρακες «κανένα βήμα δεν μπορεί να γίνει έξω από τη βούληση των Τουρκοκυπρίων», ενώ χαρακτήρισε «ανεύθυνα» τα βήματα της ελληνοκυπριακής πλευράς σε ζητήματα εξοπλισμών.
