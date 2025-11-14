Προσαγωγές στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Μέλη του Ρουβίκωνα άνοιξαν πανό
Άγνωστος Στρατιώτης Ρουβίκωνας Μνημείο Προσαγωγές

Προσαγωγές στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Μέλη του Ρουβίκωνα άνοιξαν πανό

Τα μέλη της οργάνωσης άνοιξαν πανό και δυνάμεις της ΕΛΑΣ προχώρησαν σε προσαγωγές

Προσαγωγές στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Μέλη του Ρουβίκωνα άνοιξαν πανό
Τουλάχιστον 23 προσαγωγές έγιναν στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όταν μέλη του Ρουβίκωνα άνοιξαν πανό.

Τα μέλη της οργάνωσης φώναζαν συνθήματα και έγινε επέμβαση των αστυνομικών. Ακολούθησε σύγκρουση με τα δυνάμεις των ΜΑΤ να τους απωθούν κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών.

