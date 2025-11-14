Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Προσαγωγές στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Μέλη του Ρουβίκωνα άνοιξαν πανό
Προσαγωγές στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Μέλη του Ρουβίκωνα άνοιξαν πανό
Τα μέλη της οργάνωσης άνοιξαν πανό και δυνάμεις της ΕΛΑΣ προχώρησαν σε προσαγωγές
Τουλάχιστον 23 προσαγωγές έγιναν στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όταν μέλη του Ρουβίκωνα άνοιξαν πανό.
Τα μέλη της οργάνωσης φώναζαν συνθήματα και έγινε επέμβαση των αστυνομικών. Ακολούθησε σύγκρουση με τα δυνάμεις των ΜΑΤ να τους απωθούν κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών.
Τα μέλη της οργάνωσης φώναζαν συνθήματα και έγινε επέμβαση των αστυνομικών. Ακολούθησε σύγκρουση με τα δυνάμεις των ΜΑΤ να τους απωθούν κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών.
Ειδήσεις σήμερα:
Reuters: Η Ελλάδα διαπραγματεύεται με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Τι θέλει ν' αγοράσει, πόσα θα δαπανήσει
«Έμαθα ότι έχω αυτισμό στα 14 και ένιωσα σαν να ελευθερώθηκα»: Η Άρια Παπανικολάου μιλά για την απομόνωση, τον πόνο και την ανάγκη αποδοχής
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Reuters: Η Ελλάδα διαπραγματεύεται με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Τι θέλει ν' αγοράσει, πόσα θα δαπανήσει
«Έμαθα ότι έχω αυτισμό στα 14 και ένιωσα σαν να ελευθερώθηκα»: Η Άρια Παπανικολάου μιλά για την απομόνωση, τον πόνο και την ανάγκη αποδοχής
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα