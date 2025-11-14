Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Άνω Λιόσια: Έκλεβαν αυτοκίνητα, τα αποσυναρμολογούσαν και τα πουλούσαν ως ανταλλακτικά - Συνελήφθησαν 6 άτομα
Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς όταν πήγαν να τους συλλάβουν - Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις κλοπών ΙΧ από Κηφισιά, Πατήσια και Νέο Ηράκλειο
Συνελήφθησαν στην περιοχή των Άνω Λιοσίων από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, 4 αλλοδαποί και 2 ημεδαποί οι οποίοι διέπρατταν κλοπές οχημάτων, τα οποία στη συνέχεια αποσυναρμολογούσαν και διέθεταν εκ νέου στην αγορά ως ανταλλακτικά.
Ειδικότερα, αστυνομικοί, εντόπισαν τους κατηγορούμενους σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο της συλλογής, επεξεργασίας και εμπορίας παλαιών μετάλλων και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.
Στο χώρο της επιχείρησης εντοπίστηκε κοντέινερ εντός του οποίου οι κατηγορούμενοι είχαν αποκρύψει 3 αυτοκίνητα για τα οποία όπως προέκυψε οι ιδιοκτήτες τους είχαν δηλώσει κλοπή από Κηφισιά, Πατήσια και Νέο Ηράκλειο.
Κατά την είσοδο των αστυνομικών, οι δράστες κατελήφθησαν να εκτελούν εργασίες στα οχήματα, αφαιρώντας διάφορα εξαρτήματα, όπως ελαστικά και άλλα μέρη. Προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη επιχείρησαν να τραπούν σε φυγή, ενώ κατά την ακινητοποίησή τους επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με γροθιές και κλωτσιές.
Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής, οι κατηγορούμενοι αρχικά εντόπιζαν σταθμευμένα οχήματα, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν.
Τα οχήματα αυτά τα απέκρυπταν στους χώρους της επιχείρησης, τα αποσυναρμολογούσαν και στη συνέχεια διέθεταν τα εξαρτήματά τους στην αγορά ως ανταλλακτικά, αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.
Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής, έχουν εξιχνιαστεί 3 περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων από Κηφισιά, Πατήσια και Νέο Ηράκλειο.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής για -κατά περίπτωση- κλοπή κατ’ εξακολούθηση από κοινού, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη παραμονή αλλοδαπού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 2 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.
Για έναν εκ των συλληφθέντων διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση 11 ετών, 9 μηνών και 12 ημερών για ληστεία.
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
