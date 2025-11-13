Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Μεταστέγαση του ΚΕΠ Αμαρουσίου - Συγχωνεύονται ληξιαρχεία σε Πέλλα και Λαγκαδά
Μεταστέγαση του ΚΕΠ Αμαρουσίου - Συγχωνεύονται ληξιαρχεία σε Πέλλα και Λαγκαδά
Με απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη - Η νέα διεύθυνση του ΚΕΠ Αμαρουσίου
Τη μεταστέγαση του ΚΕΠ του Δήμου Αμαρουσίου και τη συγχώνευση των ληξιαρχείων των Δήμων Πέλλας και Λαγκαδά, ενέκρινε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.
Ο αρμόδιος υφυπουργός ενέκρινε ειδικότερα τη μεταστέγαση του ΚΕΠ 005 του Δήμου Αμαρουσίου, σε νέο δημοτικό χώρο, στην οδό Διονύσου 34.
Η ανακαίνιση του κτιρίου έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», είναι προσβάσιμο στα Άτομα με Αναπηρίες και η τοποθεσία του εξυπηρετεί τους δημότες.
Επίσης, κατόπιν αιτημάτων των Δήμων Πέλλας και Λαγκαδά, συγχωνεύτηκαν: 1) τα ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κρύας Βρύσης σε ένα ληξιαρχείο, στην Κρύα Βρύση, καθώς και τα ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Κύρρου και Γιαννιτσών σε ένα ληξιαρχείο, στα Γιαννιτσά και 2) τα ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Λαγκαδά, Ασσήρου, Βερτίσκου, Καλλινδοίων, Κορώνειας, Λαχανά και Σοχού σε ένα ληξιαρχείο, αυτό της έδρας του Δήμου, στον Λαγκαδά.
Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, υπογράμμισε ότι: «Τα ΚΕΠ αποτελούν βασικά εργαλεία για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των πολιτών. Προς την κατεύθυνση αυτή, το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των δήμων για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού των ΚΕΠ, ώστε να εκπληρώνουν με συνέπεια και ταχύτητα την αποστολή τους. Στο ίδιο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο ανήκουν και οι συγχωνεύσεις των ληξιαρχείων: σκοπός των συγχωνεύσεων αυτών είναι η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η μείωση του λειτουργικού κόστους. Κυρίως, όμως, βελτιώνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών: μέσα από την ενιαία εξυπηρέτηση, οι πολίτες θα γνωρίζουν με ακρίβεια το σημείο αναφοράς για κάθε ληξιαρχική πράξη και θα περιορίζεται η σύγχυση ανάμεσα σε πολλά ληξιαρχεία, στον ίδιο δήμο, με μικρή χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους. Η ενιαία δομή θα διευκολύνει, επίσης, την ψηφιοποίηση των αρχείων και την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων».
Ο αρμόδιος υφυπουργός ενέκρινε ειδικότερα τη μεταστέγαση του ΚΕΠ 005 του Δήμου Αμαρουσίου, σε νέο δημοτικό χώρο, στην οδό Διονύσου 34.
Η ανακαίνιση του κτιρίου έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», είναι προσβάσιμο στα Άτομα με Αναπηρίες και η τοποθεσία του εξυπηρετεί τους δημότες.
Επίσης, κατόπιν αιτημάτων των Δήμων Πέλλας και Λαγκαδά, συγχωνεύτηκαν: 1) τα ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κρύας Βρύσης σε ένα ληξιαρχείο, στην Κρύα Βρύση, καθώς και τα ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Κύρρου και Γιαννιτσών σε ένα ληξιαρχείο, στα Γιαννιτσά και 2) τα ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Λαγκαδά, Ασσήρου, Βερτίσκου, Καλλινδοίων, Κορώνειας, Λαχανά και Σοχού σε ένα ληξιαρχείο, αυτό της έδρας του Δήμου, στον Λαγκαδά.
Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, υπογράμμισε ότι: «Τα ΚΕΠ αποτελούν βασικά εργαλεία για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των πολιτών. Προς την κατεύθυνση αυτή, το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των δήμων για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού των ΚΕΠ, ώστε να εκπληρώνουν με συνέπεια και ταχύτητα την αποστολή τους. Στο ίδιο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο ανήκουν και οι συγχωνεύσεις των ληξιαρχείων: σκοπός των συγχωνεύσεων αυτών είναι η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η μείωση του λειτουργικού κόστους. Κυρίως, όμως, βελτιώνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών: μέσα από την ενιαία εξυπηρέτηση, οι πολίτες θα γνωρίζουν με ακρίβεια το σημείο αναφοράς για κάθε ληξιαρχική πράξη και θα περιορίζεται η σύγχυση ανάμεσα σε πολλά ληξιαρχεία, στον ίδιο δήμο, με μικρή χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους. Η ενιαία δομή θα διευκολύνει, επίσης, την ψηφιοποίηση των αρχείων και την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων».
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι Ρομά - Εξαπατούσαν ηλικιωμένους ως «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ, πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη
Κούρσα ΗΠΑ, Κίνας και Ευρώπης για τα νέα μαχητικά με πιλότους… ΑΙ - Τι είναι τα Collaborative Combat Aircraft και πώς αλλάζουν τον πόλεμο
Έχανε πολύ αίμα, κάποια στιγμή είπε «φεύγω» - Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι Ρομά - Εξαπατούσαν ηλικιωμένους ως «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ, πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη
Κούρσα ΗΠΑ, Κίνας και Ευρώπης για τα νέα μαχητικά με πιλότους… ΑΙ - Τι είναι τα Collaborative Combat Aircraft και πώς αλλάζουν τον πόλεμο
Έχανε πολύ αίμα, κάποια στιγμή είπε «φεύγω» - Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα