Λάρισα: Κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα έξω από το πολιτικό γραφείο του Κέλλα, δείτε βίντεο
Λάρισα: Κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα έξω από το πολιτικό γραφείο του Κέλλα, δείτε βίντεο

Οι κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματίσει μηχανοκίνητη πορεία με τελικό προορισμό το κέντρο της Λάρισας

Δεκάδες κτηνοτρόφοι βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα και έχυσαν γάλα, θέλοντας έτσι να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο.

Οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. με όχημα έχουν πάρει θέση έξω από το γραφείο στη συμβολή του πεζοδρόμου Κούμα με την οδό Παναγούλη, εν αναμονή της μηχανοκίνητης πορείας που διοργανώνουν κτηνοτρόφοι σε λίγη ώρα με τελικό προορισμό το κέντρο της Λάρισας.

