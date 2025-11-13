Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Λάρισα: Κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα έξω από το πολιτικό γραφείο του Κέλλα, δείτε βίντεο
Λάρισα: Κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα έξω από το πολιτικό γραφείο του Κέλλα, δείτε βίντεο
Οι κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματίσει μηχανοκίνητη πορεία με τελικό προορισμό το κέντρο της Λάρισας
Δεκάδες κτηνοτρόφοι βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα και έχυσαν γάλα, θέλοντας έτσι να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση.
Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο.
Οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. με όχημα έχουν πάρει θέση έξω από το γραφείο στη συμβολή του πεζοδρόμου Κούμα με την οδό Παναγούλη, εν αναμονή της μηχανοκίνητης πορείας που διοργανώνουν κτηνοτρόφοι σε λίγη ώρα με τελικό προορισμό το κέντρο της Λάρισας.
Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο.
Οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. με όχημα έχουν πάρει θέση έξω από το γραφείο στη συμβολή του πεζοδρόμου Κούμα με την οδό Παναγούλη, εν αναμονή της μηχανοκίνητης πορείας που διοργανώνουν κτηνοτρόφοι σε λίγη ώρα με τελικό προορισμό το κέντρο της Λάρισας.
Ειδήσεις σήμερα:
Η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την 49χρονη στον φούρνο: Πιάστηκε το φουλάρι της και την έπνιξε, τρελάθηκα, της φώναζα αλλά δεν απαντούσε
Θρήνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς: «Ξεκοκάλιζε κρέατα, τράβηξε το μαχαίρι δυνατά και έκοψε τη μηριαία αρτηρία»
Σε υπνοθεραπεύτρια πήγε ο Πάνος Ρούτσι - Τι του είπε για το παιδί του
Η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την 49χρονη στον φούρνο: Πιάστηκε το φουλάρι της και την έπνιξε, τρελάθηκα, της φώναζα αλλά δεν απαντούσε
Θρήνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς: «Ξεκοκάλιζε κρέατα, τράβηξε το μαχαίρι δυνατά και έκοψε τη μηριαία αρτηρία»
Σε υπνοθεραπεύτρια πήγε ο Πάνος Ρούτσι - Τι του είπε για το παιδί του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα