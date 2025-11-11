Κραυγή αγωνίας από τον 55χρονο εγκλωβισμένο σε έρημο ορεινό χωριό των Τρικάλων - «Δεν φεύγω χωρίς τα πράγματά μου και τα ζώα μου»
Ο 55χρονος Νίκος Κουτσοκώστας παραμένει για 8η ημέρα εγκλωβισμένος στο χωριό, Γλύστρα εξαιτίας κατολίσθησης - «Μου είπαν να μην ανεβάζω βίντεο γιατί λένε ότι δεν είμαι εγκλωβισμένος, μπορώ να φύγω πεζός»
Σε απόγνωση, μόνος και αβοήθητος, είναι ο 55χρονος Νίκος Κουτσοκώστας που για 8η ημέρα παραμένει εγκλωβισμένος στο έρημο χωριό, Γλυστρα Τρικάλων εξαιτίας κατολίσθησης που έγινε, με τα βράχια και τις πέτρες να έχουν αποκλείσει το μοναδικό δρόμο που συνδέει το χωριό με το οδικό δίκτυο.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δήμος Πύλης, Αντιπεριφέρεια Τρικάλων) όπως ανέφερε στο protothema.gr ο κ. Κουτσοκώστας "δεν βαζουν τσάπα γιατί φοβούνται ότι θα γίνει και πάλι κατολίσθηση" ενώ όπως πρόσθεσε τον πιέζουν να φύγει πεζός.
«Επικοινώνησε μαζί μου η Αστυνομία και με ρώτησαν αν χρειάζομαι κάτι και μου είπαν να μην ανεβάζω βίντεο γιατί λένε ότι δεν είμαι εγκλωβισμένος. Ότι μπορώ να φύγω πεζός από το σημείο που έγινε η κατολισθηση» είπε στο protothema.gr ο κ. Κουτσοκώστας προσθέτοντας όμως ότι μαζί του στο σπίτι έχει μερικές κότες και καναρίνια.
«Έχω τα πράγματα μου, το αυτοκίνητο μου, μερικές κότες και καναρίνια. Πως θα τα αφήσω πίσω? θα πεθάνουν» είπε.
Με τον εγκλωβισμένο επικοινώνησε και η ΕΜΑΚ η οποία του ζήτησε, όπως ανέφερε «να κάνω αίτημα για να με μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο και τους είπα ότι ειμαι σε ασφαλές σημείο, είμαι σπίτι μου δεν είμαι σε κάποια σπηλιά».
«Έχω βρεθεί να είμαι ο κατηγορούμενος, ότι δεν θέλω να φύγω από το χωριό και νομίζουν ότι το κάνω για τη δημοσιότητα. Εγώ αυτό που θέλω είναι να ανοίξει ο δρόμος και να φύγω με τα πράγματα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο 55χρονος τους χειμερινούς μήνες διαμένει στην Αμφιλοχία και τους θερινούς μήνες μένει στο χωριό Γλύστρα που βρίσκεται σε υψόμετρο 960 μέτρων.
Το χωριό στην παρούσα φάση δε μένει κανείς άλλος κάτοικος καθώς το επισκέπτονται τους θερινούς μήνες και ο κ. Κουτσοκώστας ετοιμαζόταν να φύγει όμως όπως ανέφερε στο protothema.gr τον πρόλαβε η κατολίσθηση που έγινε στο ύψος του ανενεργού υδροηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ.
@user8084867743380
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ 7η ΗΜΕΡΑ ΜΟΝΟΣ ΣΤΗ ΓΛΥΣΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.♬ πρωτότυπος ήχος - Νικος Κουτσοκωστας
@user8084867743380
ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΗ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.ΑΠΟΚΛΗΣΜΕΝΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ.ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΕΗ.♬ πρωτότυπος ήχος - Νικος Κουτσοκωστας
Στο πλευρό του εγκλωβισμένου βρίσκεται η διοίκηση του Δήμου Πύλης και όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Χατζής «μιλάω μαζί του τακτικότατα» ενώ ο Δήμος είχε αποφασίσει να τον βοηθήσει να φύγει από τον δεύτερο δρόμο που όμως είναι κλειστός εδώ και χρόνια.
«Είχαμε αποφασίσει να καθαρίσουμε τον δρόμο, για να περάσει μέσα από το ποτάμι αλλά χτες με τη βροχή κατέβασε πολύ νερό το ποτάμι και δεν μπορούμε τώρα ούτε από εκείνο το σημείο να τον βοηθήσουμε» είπε ο αντιδήμαρχος Πύλης προσθέτοντας: «Θα δούμε τι θα γίνει. Ή να πέσει λίγο το νερό στο ποτάμι ή με κάποιο γερανοφόρο, να δούμε. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι θα κάνουμε, εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα για να τον βοηθήσουμε».
