Κραυγή αγωνίας από τον 55χρονο εγκλωβισμένο σε έρημο ορεινό χωριό των Τρικάλων - «Δεν φεύγω χωρίς τα πράγματά μου και τα ζώα μου»

Στο πλευρό του εγκλωβισμένου βρίσκεται η διοίκηση του Δήμου Πύλης και όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Χατζής «μιλάω μαζί του τακτικότατα» ενώ ο Δήμος είχε αποφασίσει να τον βοηθήσει να φύγει από τον δεύτερο δρόμο που όμως είναι κλειστός εδώ και χρόνια.«Είχαμε αποφασίσει να καθαρίσουμε τον δρόμο, για να περάσει μέσα από το ποτάμι αλλά χτες με τη βροχή κατέβασε πολύ νερό το ποτάμι και δεν μπορούμε τώρα ούτε από εκείνο το σημείο να τον βοηθήσουμε» είπε ο αντιδήμαρχος Πύλης προσθέτοντας: «Θα δούμε τι θα γίνει. Ή να πέσει λίγο το νερό στο ποτάμι ή με κάποιο γερανοφόρο, να δούμε. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι θα κάνουμε, εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα για να τον βοηθήσουμε».