Πυροβολισμοί στην Κυψέλη - Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες
Πυροβολισμοί στην Κυψέλη - Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Δευτέρας έπειτα από κλήσεις πολιτών για πυροβολισμούς στην Κυψέλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δροσοπούλου και Κρασά  με τους δράστες να πυροβολούν όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες έξω από καφενείο της περιοχής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο και μετά από έρευνα, εντόπισαν έξι κάλυκες. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αλλοδαπός ο οποίος έφυγε από την περιοχή πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. 

Ακόμα δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για την υπόθεση, ενώ η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

