Αλλαγές στα δρομολόγια της κόκκινης γραμμής του μετρό από αύριο (11/11) - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
Οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείνουν από τις 21:40 - Ειδική λεωφορειακή γραμμή θα εξυπηρετεί το κοινό στο τμήμα Συγγρού Φιξ – Άγιος Δημήτριος - Μέχρι πότε θα ισχύσουν οι αλλαγές
Από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου θα ισχύσουν προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών που πραγματοποιεί η ΣΤΑ.ΣΥ. στο τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος».
Σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ., από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο. Το μέτρο αυτό θα ισχύει μόνο τις βραδινές ώρες, ώστε να εκτελούνται με ασφάλεια οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες.
Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, η κυκλοφορία των συρμών θα γίνεται κανονικά μόνο στα τμήματα «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ» και «Άγιος Δημήτριος – Ελληνικό». Για την εξυπηρέτηση των επιβατών στο ενδιάμεσο τμήμα, δηλαδή ανάμεσα σε Συγγρού Φιξ και Άγιο Δημήτριο, θα λειτουργεί ειδική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος».
Η λεωφορειακή γραμμή Χ13 θα είναι κυκλική, θα σταματά στους σταθμούς που θα παραμένουν κλειστοί και θα ξεκινά από τον σταθμό «Συγγρού Φιξ», στην λεωφόρο Συγγρού, δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών αποτελεί ένα μεγάλο έργο συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου, με προϋπολογισμό 7,3 εκατ. ευρώ, και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Το έργο αφορά κυρίως τις παλαιότερες σήραγγες των Γραμμών 2 και 3 («Σεπόλια – Δάφνη» και «Μοναστηράκι – Εθνική Άμυνα») και υλοποιείται ώστε να διατηρηθεί η υψηλή ασφάλεια και αξιοπιστία του Μετρό.
Παράλληλα με τις εργασίες αντικατάστασης των σιδηροτροχιών, θα πραγματοποιηθούν και εργασίες εγκατάστασης υποδομών 5G, ώστε να ολοκληρωθούν δύο σημαντικά έργα ταυτόχρονα, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις.
Η ΣΤΑ.ΣΥ. ζητά την κατανόηση του κοινού για την προσωρινή αναστάτωση, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων στο δίκτυο του Μετρό.
