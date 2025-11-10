Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 60χρονη - Σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ η γυναίκα
Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 60χρονη - Σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ η γυναίκα
Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο που οδηγεί προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)
Τροχαίο με παράσυρση μιας γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ηράκλειο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του neakriti.gr, η γυναίκα πετάχτηκε στον αέρα από το αυτοκίνητο που την παρέσυρε στον δρόμο που οδηγεί προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).
Κατά την ίδια πηγή, η γυναίκα ηλικίας περίπου 60 ετών μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με την κατάστασή της υγείας της να κρίνεται σοβαρή.
Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος διεξάγει η τροχαία Ηρακλείου.
