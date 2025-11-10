Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 60χρονη - Σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ η γυναίκα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Παράσυρση ΠΑΓΝΗ Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 60χρονη - Σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ η γυναίκα

Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο που οδηγεί προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 60χρονη - Σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ η γυναίκα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο με παράσυρση μιας γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ηράκλειο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του neakriti.gr, η γυναίκα πετάχτηκε στον αέρα από το αυτοκίνητο που την παρέσυρε στον δρόμο που οδηγεί προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σοκαριστική παράσυρση γυναίκας στον δρόμο για ΠΑΓΝΗ


Κατά την ίδια πηγή, η γυναίκα ηλικίας περίπου 60 ετών μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με την κατάστασή της υγείας της να κρίνεται σοβαρή.

Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος διεξάγει η τροχαία Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τι φέρνει το δόγμα Τραμπ «drill, baby, drill»: Ελληνική AOZ, αμερικανικοί κολοσσοί και mega deals €30 δισ. Ουάσινγκτον-Αθήνας

Χειροκροτήματα και συγκίνηση για τον δρομέα που τερμάτισε τελευταίος στον Μαραθώνιο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σε νέα δίκη οι δολοφόνοι του Μένη Κουμανταρέα 11 χρόνια μετά - Υπάρχουν ελαφρυντικά;
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης