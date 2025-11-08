Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Βραβεύτηκε στη Ρόδο ο 94χρονος Φώτης Μαριάς, ο τελευταίος επιζών αεροπόρος από τον πόλεμο της Κορέας
Η βράβευση έγινε στη μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στις Μαρίτσες στο πλαίσιο των εορτασμών για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας
Ο 94χρονος Φώτης Μαριάς, ο τελευταίος Έλληνας επιζών αεροπόρος από τον πόλεμο της Κορέας βραβεύτηκε σήμερα στη Ρόδο στο πλαίσιο των εορτασμών για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η βράβευση έγινε στη μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στις Μαρίτσες της Ρόδου.
Ο κ. Μαριάς φόρεσε, μάλιστα, τη στολή των Ελλήνων αεροπόρων που συμμετείχαν στον πόλεμο της Κορέας.
Ο Φώτης Μαριάς αποστρατεύτηκε οικειοθελώς το 1966 με τον βαθμό του υποσμηναγού έχοντας υπηρετήσει στην Πολεμική Αεροπορία από την ηλικία των 21 ετών.
Όπως είχε περιγράψει σε συνέντευξή του στη Ροδιακή «η πατρίδα με έστειλε μαζί με πολλούς άλλους στο 13ο σμήνος Κορέας. Σε μία εμπόλεμη, πολύ επικίνδυνη σύρραξη μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας».
«Τοποθετήθηκα στο εκστρατευτικό σμήνος Κορέας από το Σεπτέμβρη του 1952 έως τον Ιούνιο του 1953. Η στρατιωτική δύναμη που έστειλε η Ελλάδα στην Κορέα ήταν: ένα τάγμα συνολικής δύναμης 1.000 ατόμων και ένα σμήνος της βασιλικής αεροπορίας από 7 αεροσκάφη C-47 Ντακότα, αποτελούμενο από 67 άτομα. Ήμουν ο μικρότερος απ΄ όλους, 21 έτους τότε!
Ο ίδιος έλεγε, επίσης, «δεν το πήραμε τόσο στα σοβαρά σε σχέση με τη ζωή μας, λόγω του νεαρού της ηλικίας. Όταν είσαι νέος δεν πιστεύεις ότι θα πεθάνεις. Έλαβα μέρος σε αμέτρητες αεροπορικές αποστολές, μεταφέροντας αιχμαλώτους και τραυματίες, σε ρίψεις φωτιστικών βομβών, ρίψεις αλεξιπτωτιστών και κομάντος στα μετόπισθεν του εχθρού, ρίψεις εφοδίων για τον εφοδιασμό των συμμαχικών δυνάμεων και σε πολλές άλλες αποστολές».
Δείτε την σχετική ανάρτηση του παλαίμαχου δημοσιογράφου Γιώργου Ζαχαριάδη:
