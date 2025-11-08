ΕΛΤΑ: Τραπεζικές συναλλαγές στο σπίτι από τον ταχυδρόμο: Το σχέδιο για συντάξεις, πληρωμές, δέματα

Εκτός από την πρόβλεψη 800 σημείων εξυπηρέτησης σε ολόκληρη τη χώρα, οι πολίτες σε απομακρυσμένες περιοχές δεν θα βρεθούν χωρίς φυσικό κατάστημα έως ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η νέα δομή