Πιερρακάκης: Επιβεβλημένη η μεταρρύθμιση των ΕΛΤΑ λόγω των χρεών τους - Οι συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι βίωσαν κρατική αναλγησία

Το δημογραφικό ζήτημα παραμένει σημαντικό για την κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να τονίζει ότι, αν και δεν έχει λυθεί πλήρως, σημειώνεται πρόοδος: «Δεν το έχουμε λύσει, προς Θεού, αλλά έχουμε σημειώσει πρόοδο».Σύμφωνα με τον υπουργό, η ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και η πρόοδος αυτή πρέπει να ενισχυθεί με συνεχείς προσθήκες. «Ακούω για την ανάπτυξη όπου πάω στο εξωτερικό» ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν 10-15 τομείς που μπορούν να βελτιωθούν, για να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη.Επιπλέον, μίλησε για την «ασημένια οικονομία», η οποία αφορά και στη συγκέντρωση συνταξιούχων στην Ελλάδα, λόγω του ευνοϊκού κλίματος, με την οποία η χώρα έχει δυναμική, που στηρίζεται στην πληθυσμιακή ανάπτυξη.Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζεται διεθνώς ως παράδειγμα προς μίμηση: «Η οικονομία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε όλες τις πτυχές της σε σχέση με το παρελθόν. Η ανεργία πέφτει στα χαμηλά του 2008, η ανάπτυξη είναι ψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν, αναφέροντας πως η κυβέρνηση έχει στόχο να αυξήσει το εισόδημα των Ελλήνων.Αναφέρθηκε επίσης στη φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, εξηγώντας ότι η μείωση των φόρων έχει κοινωνική λογική και λειτουργεί ως αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών με παιδιά. «Κάναμε επιλογή να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας που νιώθαμε ότι είχαν το μεγαλύτερο ζήτημα. Κάθε χρόνο κάνουμε άλλα» δήλωσε, επισημαίνοντας πως η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης προτάσσει τις φοροαπαλλαγές και έχει ήδη προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων.Αναφερόμενος στην ακρίβεια σε τρόφιμα και ενοίκια, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση προτίμησε να διαθέσει το ποσό που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ απευθείας στους πολίτες: «Αν το κράτος έχει 1,76 δισ. να διαθέσει, ο κόσμος προτιμά να πάει απευθείας στον λογαριασμό του». Επίσης, υπογράμμισε την πρόθεση της κυβέρνησης να ψηφίσει νομοσχέδιο, που θα αξιοποιήσει την περιουσία ανενεργών ιδρυμάτων με κοινωνική στόχευση.Ακόμη, χαρακτήρισε τις φοροαπαλλαγές ως τη μεγαλύτερη κατάκτηση της κυβέρνησης. Ανακοίνωσε πως το επόμενο σχέδιο για τη φορολογία θα είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων στην ιστορία της χώρας και δήλωσε ότι θα προτείνει ονομαστική ψηφοφορία, για να δει αν η αντιπολίτευση εγκρίνει το σχέδιο.Απαντώντας σε ερώτηση για την κατάσταση του στεγαστικού, υπογράμμισε ότι απαιτείται ένα σοκ προσφοράς στην αγορά ακινήτων και ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα, όπως το «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», την επιστροφή ενοικίου και περιορισμούς στο AirBnB. Προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες παρεμβάσεις για την επίλυση των στεγαστικών προβλημάτων.Τέλος, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η ΝΔ είναι ανοιχτή σε συνεργασίες, αλλά υπογράμμισε ότι το πρόβλημα με τις συνεργασίες έγκειται στο ότι πολλές προτάσεις δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα και είναι «διαγαλαξιακές», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.Όσο για τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε στο βιβλίο του, «Ιθάκη», κάνοντας λογοπαίγνιο με την «Οδύσσεια».