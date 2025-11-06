Πιερρακάκης στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε 77 καταστήματα των ΕΛΤΑ, εμείς αυξήσαμε το μετοχικό κεφάλαιο για να πληρωθούν τα χρέη - Βίντεο

Κλείσιμο

Την σφοδρή αντίδραση του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην Ολομέλεια της Βουλής όπου συζητούνται οι νέες φοροελαφρύνσεις προκάλεσε η παρέμβαση του Σωκράτη Φάμελλου για την υπόθεση των ΕΛΤΑ αλλά και για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.Ο Υπουργός λαμβάνοντας τον λόγο χαρακτήρισε υποκριτική την ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζοντας ότι την περίοδο 2015 - 2019 η κυβέρνηση Τσίπρα προχώρησε στο κλείσιμο 77 καταστημάτων ΕΛΤΑ και παρέδωσε την εταιρεία χρεωμένη στο Υπερταμείο.Παράλληλα, σχολιάζοντας τις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για την μείωση του ΦΠΑ είπε: “το δημοσιονομικό κόστος των προτάσεων σας είναι 6 δις ευρώ. Τα έχετε πάνω σας κ. Φάμελλε;” για να προσθέσει σε άλλο σημείο “επι ημερών σας αυξήθηκε το ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα νησιά του Αιγαίου. Επι ημερών σας επιβαρύνθηκε η μεσαία τάξη. Εμείς έχουμε ήδη μειώσει 83 φόρους και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε”.«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέβαλε την καθολική υπηρεσία στα ΕΛΤΑ και εμείς κάνουμε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το κάναμε ενώ υπήρχαν χρέη» ανέφερε σε άλλο σημείο.Πάντως, κ. Πιερρακάκης επέμεινε στην ανάγκη αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ «αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές» ενώ υποστήριξε ότι το θέμα πήρε διαστάσεις λόγω λανθασμένης επικοινωνιακής διαχείρισης.Από την πλευρά του ο κ. Φάμελλος επέμεινε στην ανάγκη διενέργειας ειδικής συνεδρίασης στις αρμόδιες επιτροπές προκειμένου να συζητηθεί το πλάνο για τα ΕΛΤΑ.