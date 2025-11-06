Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Τζόκερ 6/11/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (06/11), η κλήρωση Τζόκερ για τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Ένα τυχερό δελτίο κέρδισε.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 25, 33, 36, 38, 41 και αριθμός Τζόκερ το 12.
Εννέα δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ.
