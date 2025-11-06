Τζόκερ 6/11/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
ΕΛΛΑΔΑ
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (06/11), η κλήρωση Τζόκερ για τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Ένα τυχερό δελτίο κέρδισε. 

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 25, 33, 36, 38, 41 και αριθμός Τζόκερ το 12.

Εννέα δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ. 

