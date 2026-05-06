Αμερικανικό μαχητικό F-18 χτύπησε ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι του Ιράν
Tο πλήρωμα του «Hasna» δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για τον αποκλεισμό και οι αμερικανικές δυνάμεις αχρήστευσαν το πηδάλιο του δεξαμενόπλοιου

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις παρακολούθησαν το δεξαμενόπλοιο «Hasna» καθώς έπλεε σε διεθνή ύδατα με προορισμό ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις απηύθυναν πολλαπλές προειδοποιήσεις στο πλοίο με ιρανική σημαία, ενημερώνοντάς το ότι παραβιάζει τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Όπως αναφέρει η CENTCOM, αφού το πλήρωμα του «Hasna» δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, αμερικανικές δυνάμεις αχρήστευσαν το πηδάλιο του δεξαμενόπλοιου, πυροβολώντας με το πυροβόλο των 20 χιλιοστών μαχητικού F/A-18 Super Hornet του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο απονηώθηκε από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

Το πλοίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν.


Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι ΗΠΑ επεμβαίνουν για να εξουδετερώσουν ιρανικό εμπορικό πλοίο που επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμό τον οποίο επέβαλαν στις 13 Απριλίου, αφού έληξε άκαρπος ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Στις 19 Απριλίου έβαλαν στο στόχαστρο το μηχανοστάσιο του πλοίου Touska, αφού προηγουμένως διέταξαν το πλήρωμα να το εγκαταλείψει.

Αν και ο αποκλεισμός των λιμανιών συνεχίζεται, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διακόπτεται η αμερικανική «Επιχείρηση Ελευθερία» που είχε ξεκινήσει μόλις 48 ώρες νωρίτερα με στόχο τον απεγκλωβισμό των πλοίων που βρίσκονται στον Κόλπο. Ως αιτιολογία επικαλέστηκε «τη μεγάλη πρόοδο που επιτεύχθηκε» για τη σύναψη συμφωνίας με την ιρανική ηγεσία. Σήμερα ωστόσο ο Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίσει το Ιράν «με μεγαλύτερη σφοδρότητα από προηγουμένως» εάν οι ηγέτες του δεν καταλήξουν σε μια συμφωνία με την Ουάσινγκτον.






