Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Μαγειρεύουμε ελαφριά

Τι εννοούμε; Ετοιμάζουμε τις πιο γευστικές, λαχταριστά& απίθαναγιατί "μαγειρεύουμε ελαφριά" σημαίνει μαγειρεύουμε δημιουργικά!Πάμε λοιπόν να ετοιμάσουμε: Υπέροχες σαλάτες με ζουμερό κοτοπουλάκι, αρωματικά λαχανικά, και διάφορες σάλτσες για φουλ γεύση! Για κυρίως, τέλειες μακαρονάδες με κρεατικά και ψάρι, αλλά και ένα παστίτσιο που δεν θα πιστεύετε ότι είναι light! Ενώ, για το γλυκό τέλος, ελαφριές γλυκιές απολαύσεις που θα φτιάχνετε σε διπλή δόση, γιατί θα εξαφανίζονται με τη μία!Ακόμα, δίνουμε απαντήσεις στα πιο hot θέματα που απασχολούν τους περισσότερους από εμάς: Τι σημαίνει τελικά «light»; Είναι μύθος ότι το βραδινό παχαίνει; Πώς κάνω το φαγητό πιο ελαφρύ;Αυτά και άλλα σε ένα σούπερ γευστικό τεύχος που τα έχει όλα!Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:Πώς κάνω το φαγητό πιο ελαφρύ;Τι σημαίνει τελικά «light»;Αναλύουμε την πραγματική εξήγηση, ώστε να μπορείτε να διαβάζετε τις ετικέτες σωστά και να αρχίσετε να βλέπετε τα προϊόντα που επιλέγετε με καθαρό μάτι.Ευτυχώς, θα έχουμε πάντα και το light!Σας δίνουμε μερικές ακόμα συνταγές light από το website του Άκη, που αν τις μαγειρέψετε μια φορά, θα θέλετε να τις μαγειρεύετε συνέχεια όποτε τραβάει η όρεξή σας κάτι ελαφρύ, αλλά νόστιμο.Είναι μύθος ότι το βραδινό παχαίνει;Εννοείται! Είναι σίγουρα μύθος και πάμε να τον καταρρίψουμε με δεδομένα...Και οι απίθανες συνταγές του Άκη, που είναι ιδανικές για αυτήν την εποχή, ειδικά τώρα που το καλοκαίρι είναι προ των πυλών:Light σαλατάρες που μπορούν να γίνουν και πλήρες γεύμα με τα όλα του!Σαλάτα με ρόκα, λάχανο, καρότο και καραμελωμένο κοτόπουλο, Μακαρονοσαλάτα με ψητά λαχανικά και dressing γιαουρτιού, Light Caesar, Σαλάτα με λαχανικά, ψητό καλαμπόκι και dressing γιαουρτιού, Σαλάτα με πλιγούρι και κοτόπουλοΚαταπληκτικά κρέατα, υπέροχα ψάρια, ζυμαρικά, πατάτες και πιλάφι, μαγειρεμένα με τον τρόπο του Άκη για να είναι light και πάντα πεντανόστιμα!Κεμπάπ κοτόπουλου με σάλτσα ντομάτας, Μπιφτέκια με πατατοσαλάτα, Light παστίτσιο, Λαβράκι λεμονάτο με ρύζι, Light carbonara, Ζυμαρικά με κιμά σε ένα σκεύος, Πιλάφι γεμιστά με κιμά, Τηγανητές πατάτες φούρνου με κιμά και σάλτσα γιαουρτιού, Ζυμαρικά ολικής με κεφτεδάκια γαλοπούλας και σάλτσα ντομάτας, Ζυμαρικά με ντοματίνια & κολοκυθάκιαΥπέροχες και λιγουρευτές επιλογές για τις στιγμές που τραβάει η όρεξή μας κάτι γλυκό, αλλά δεν θέλουμε να ξεφεύγουμε από το υγιεινό διατροφικό πλάνο μας.Light τιραμισού, Μους σοκολάτας με γιαούρτι, Light cheesecakes με μαρμελάδα φράουλα χωρίς ζάχαρη, Light πανακότα με γιαούρτι, Muffins μπανάνας χωρίς ζάχαρη