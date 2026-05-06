Μυστήριο με νεκρό άνδρα στον Πύργο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσα σε πορτ μπαγκάζ
Oι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις συνθήκες
Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου έπειτα από ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, όταν ένας άνδρας έφτασε με το όχημά του μεταφέροντας στο πορτ μπαγκάζ έναν νεκρό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός που πήγε στο νοσοκομείο με αυτοκίνητο του και παρέδωσε τον άνδρα στο ιατρικό προσωπικό, προκαλώντας αιφνιδιασμό. Οι γιατροί που τον εξέτασαν διαπίστωσαν ότι ο άνδρας που ήταν στο πορτ μπαγκάζ ήταν ήδη νεκρός.
Σύμφωνα με το patrisnews.com, άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να διερευνήσουν το περιστατικό. Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι εντόπισε τον άνδρα, με τα αρχικά Α.Ε., χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένο έξω από καφενείο στον Πύργο. Όπως ανέφερε, αποφάσισε να τον μεταφέρει άμεσα στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθεί βοήθεια.
Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τις συνθήκες θανάτου, ενώ παράλληλα συλλέγονται καταθέσεις και στοιχεία.
