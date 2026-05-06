Εκδικάστηκε στο ΣτΕ η υπόθεση της επέκτασης ξενοδοχείου στον Μύτακα
Η επέκτασή του, όπως και η λειτουργία του, είναι εκτός συνταγματικού πλαισίου υποστήριξε ο Δήμος Μήλου κατά τη συζήτηση
Στην 7μελη σύνθεση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκε η αίτηση του Δήμου Μήλου, της «Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» και κατοίκων του νησιού των Κυκλάδων, οι οποίοι στέφονται κατά της επέκτασης του θηριώδους ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5* της εταιρείας «V.Tourism Α.Ε.», στην προστατευόμενη παραλία του παραδοσιακού οικισμού Μύτακας, ζήτημα το οποίο έχει αναδειχθεί από σωρεία δημοσιευμάτων του protothema.gr.
Ήδη, από 21/4/2026 το ΣτΕ έχει «παγώσει» προσωρινά το μεγαλύτερο μέρους των κατασκευαστικών έργων που προβλέπει η δεύτερη οικοδομική άδεια (7.8.2024) του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast στην παραλία Μύτακας, όπως είναι 127 ατομικές πισίνες για αντίστοιχα δωμάτια, μια κοινόχρηστη πισίνα, 11 νέα κτίρια, κ.λπ., ενώ αντίθετα έχει επιτρέψει την συνέχιση βελτιωτικών επισκευαστικών εργασιών στα υφιστάμενα από το παρελθόν κτίρια και τις εργασίες σε 3 νέα κτίρια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το «πάγωμα» των εργασιών ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κυρίας αίτησης ακύρωσης που συζητήθηκε σήμερα.
Ειδικότερα, κατά την συζήτηση της υπόθεσης στο ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Χρήστο Ντουχάνη και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Καραλέκα, το νομικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στους ισχυρισμούς του Δήμου Μήλου κ.λπ. ότι η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την επέκταση του επίμαχου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, όπως και η λειτουργία του, είναι εκτός συνταγματικού πλαισίου, παραβιάζοντας παράλληλα την πολεοδομική νομοθεσία.
Αναλυτικότερα, το ΣτΕ καλείται, μεταξύ των άλλων, να αποφασίσει εάν:
1) παραβιάζεται το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος, γιατί όπως υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες, δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή η οικοδομική δραστηριότητα και η εγκατάσταση μεγάλων τουριστικών μονάδων σε εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός της περιοχής, και παρ΄ όλα αυτά οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τη Μήλο.
2) είναι νόμιμη η ανέγερση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, καθώς, όπως υποστηρίζουν οι αιτούντες, το οικόπεδο εντός του οποίου θα ανεγερθεί δεν έχει πρόσωπο σε νομίμως υφιστάμενο κοινόχρηστο δρόμο.
3) οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι νομίμως αιτιολογημένες, στο μέτρο που, σύμφωνα με τους αιτούντες, δεν έχουν ληφθεί υπόψη ή, πάντως, εκτιμηθεί ορθώς η ύπαρξη του Καταφυγίου Άγριας Ζωής, οι προβλέψεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό έκδοση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης της Μήλου και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του επίμαχου έργου, ενώ ερείδονται επί μη νόμιμης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
4) είναι νόμιμη η άδεια για την κατασκευή αφενός τόσο μεγάλου αριθμού κολυμβητικών δεξαμενών (130 πισίνες) σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, όπως τα νησιά, και αφετέρου υπόσκαφων κτιρίων, καθώς, σύμφωνα με τους αιτούντες, τα υπόσκαφα κτίρια δεν προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη Μήλο και δεν συνάδουν με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού και
5) η επίμαχη κατασκευή, λόγω διαστάσεων και φυσιογνωμίας, σε εκτός σχεδίου περιοχή δύναται να αδειοδοτηθεί χωρίς την προηγούμενη κατάρτιση σχεδίου πόλεως κατόπιν ΣΜΠΕ και χωρίς εισφορά σε γη και χρήμα για την εξασφάλιση αναγκαίων υποδομών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Συντάγματος, καθώς, σύμφωνα με τους αιτούντες, ένα τουριστικό συγκρότημα τέτοιων διαστάσεων και φυσιογνωμίας επέχει θέση οικισμού.
Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.
