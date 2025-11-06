Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Καταδικάστηκε 61χρονη στον Βόλο για εμμονική… ερωτική πολιορκία 68χρονης
Καταδικάστηκε 61χρονη στον Βόλο για εμμονική… ερωτική πολιορκία 68χρονης
Η 61χρονη ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως σκοπός της, μέσω του «βομβαρδισμού» της 68χρονης με ερωτικά μηνύματα, ήταν να καταφέρει να την πείσει «να κάνουν παρέα»
Γραπτά ερωτικά μηνύματα έστελνε 61χρονη σε 68χρονη με την οποία είχε εμμονή και ήθελε να συνάψει μαζί της ερωτική σχέση, ενώ μάλιστα φαίνεται πως την είχε παρακολουθήσει, με αποτέλεσμα η δεύτερη να κάνει καταγγελία στην αστυνομία του Βόλου.
Η ερωτική «πολιορκία» της 68χρονης διήρκησε από τις 14 Μαΐου μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2022, σύμφωνα με το gegonota.news. Καθ’ όλο το διάστημα αυτό, η παθούσα λάμβανε διάφορα μηνύματα, σχεδόν στην πλειοψηφία τους ερωτικού περιεχομένου. Η κατάσταση ωστόσο έφθασε στο απροχώρητο, όταν αντιλήφθηκε την 61χρονη να την παρακολουθεί. Η παθούσα τρομοκρατήθηκε και κατήγγειλε την «θαυμάστριά» της στην αστυνομία.
Η υπόθεση έφθασε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου 2025. Η 61χρονη ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως σκοπός της, μέσω του «βομβαρδισμού» της 68χρονης με ερωτικά μηνύματα, ήταν να καταφέρει να την πείσει «να κάνουν παρέα», καθώς «ήθελε την φιλία της», όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.
Η 68χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο πως δεν ήθελε να την ενοχλεί η 61χρονη και με τα όσα της έγραφε και έπραττε, την τρομοκρατούσε.
Το δικαστήριο έκρινε ένοχη την 61χρονη για την πράξη της απειλής κατά εξακολούθηση, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης ενός έτους, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα υπό τον όρο να μην ξανά προσεγγίσει την παθούσα και να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί της.
Η ερωτική «πολιορκία» της 68χρονης διήρκησε από τις 14 Μαΐου μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2022, σύμφωνα με το gegonota.news. Καθ’ όλο το διάστημα αυτό, η παθούσα λάμβανε διάφορα μηνύματα, σχεδόν στην πλειοψηφία τους ερωτικού περιεχομένου. Η κατάσταση ωστόσο έφθασε στο απροχώρητο, όταν αντιλήφθηκε την 61χρονη να την παρακολουθεί. Η παθούσα τρομοκρατήθηκε και κατήγγειλε την «θαυμάστριά» της στην αστυνομία.
Η υπόθεση έφθασε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου 2025. Η 61χρονη ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως σκοπός της, μέσω του «βομβαρδισμού» της 68χρονης με ερωτικά μηνύματα, ήταν να καταφέρει να την πείσει «να κάνουν παρέα», καθώς «ήθελε την φιλία της», όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.
Η 68χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο πως δεν ήθελε να την ενοχλεί η 61χρονη και με τα όσα της έγραφε και έπραττε, την τρομοκρατούσε.
Το δικαστήριο έκρινε ένοχη την 61χρονη για την πράξη της απειλής κατά εξακολούθηση, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης ενός έτους, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα υπό τον όρο να μην ξανά προσεγγίσει την παθούσα και να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί της.
Ειδήσεις σήμερα:
Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο με το καλάσνικοφ
Ζάππειο: Συνάντηση επτά κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν
Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες
Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο με το καλάσνικοφ
Ζάππειο: Συνάντηση επτά κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν
Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα