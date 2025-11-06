Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Κρήτη: Εντοπίστηκαν 58 μετανάστες τα ξημερώματα στην παραλία Λιμνάκι στο Λασίθι
Οι αρχές ενημερώθηκαν από ιδιώτη και έσπευσαν άμεσα στην περιοχή
Νέα άφιξη μεταναστών καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Ανατολική Κρήτη. Πρόκειται για 58 άτομα που αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα στην παραλία Λιμνάκι, στην περιοχή Στόμιο Ιεράπετρας.
Οι αρχές ενημερώθηκαν από ιδιώτη και έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, ενώ αυτή την ώρα προωθείται η διαδικασία καταγραφής τους. Αμέσως μετά θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής.
