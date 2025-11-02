Λάρισα: Τραυματίστηκε γυναίκα που ήταν μέσα σε ασανσέρ και έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας
Λάρισα Ασανσέρ Γυναίκα Τραυματίας Πολυκατοικία

Λάρισα: Τραυματίστηκε γυναίκα που ήταν μέσα σε ασανσέρ και έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Η γυναίκα υπέστη βαρύ κάταγμα στο γόνατο και είναι πιθανό να χρειαστεί επέμβαση

Λάρισα: Τραυματίστηκε γυναίκα που ήταν μέσα σε ασανσέρ και έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας
Μία 32χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στη Λάρισα το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, όταν το ασανσέρ στο οποίο βρισκόταν, έπεσε ξαφνικά από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, η νεαρή γυναίκα γλύτωσε τα χειρότερα, αλλά υπέστη σοβαρό κάταγμα στο γόνατό της. Το περιστατικό έγινε σε ασανσέρ πολυκατοικίας των παλιών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, εκεί όπου βρέθηκε για να επισκεφθεί μία φίλη της,

Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και είναι πιθανό να χρειαστεί επέμβαση προκειμένου να αποκατασταθεί το βαρύ κάταγμα στο γόνατό της. Αυτό θα το αποφασίσει ο γιατρός που την παρακολουθεί, τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, η ίδια και η οικογένειά της αναμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής και ανάλογα με το πόρισμα και την έκβαση του προβλήματος με το πόδι της δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά.

