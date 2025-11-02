Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Λάρισα: Τραυματίστηκε γυναίκα που ήταν μέσα σε ασανσέρ και έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας
Λάρισα: Τραυματίστηκε γυναίκα που ήταν μέσα σε ασανσέρ και έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας
Η γυναίκα υπέστη βαρύ κάταγμα στο γόνατο και είναι πιθανό να χρειαστεί επέμβαση
Μία 32χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στη Λάρισα το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, όταν το ασανσέρ στο οποίο βρισκόταν, έπεσε ξαφνικά από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, η νεαρή γυναίκα γλύτωσε τα χειρότερα, αλλά υπέστη σοβαρό κάταγμα στο γόνατό της. Το περιστατικό έγινε σε ασανσέρ πολυκατοικίας των παλιών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, εκεί όπου βρέθηκε για να επισκεφθεί μία φίλη της,
Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και είναι πιθανό να χρειαστεί επέμβαση προκειμένου να αποκατασταθεί το βαρύ κάταγμα στο γόνατό της. Αυτό θα το αποφασίσει ο γιατρός που την παρακολουθεί, τις επόμενες ημέρες.
Παράλληλα, η ίδια και η οικογένειά της αναμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής και ανάλογα με το πόρισμα και την έκβαση του προβλήματος με το πόδι της δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, η νεαρή γυναίκα γλύτωσε τα χειρότερα, αλλά υπέστη σοβαρό κάταγμα στο γόνατό της. Το περιστατικό έγινε σε ασανσέρ πολυκατοικίας των παλιών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, εκεί όπου βρέθηκε για να επισκεφθεί μία φίλη της,
Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και είναι πιθανό να χρειαστεί επέμβαση προκειμένου να αποκατασταθεί το βαρύ κάταγμα στο γόνατό της. Αυτό θα το αποφασίσει ο γιατρός που την παρακολουθεί, τις επόμενες ημέρες.
Παράλληλα, η ίδια και η οικογένειά της αναμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής και ανάλογα με το πόρισμα και την έκβαση του προβλήματος με το πόδι της δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στα Βορίζια: Σε εξέλιξη η νεκροψία του Φανούρη Καργάκη, σαρώνει η ΕΚΑΜ το χωριό - Μία σύλληψη
Νέα αρχή για τον πρίγκιπα Άντριου σε πολυτελή βίλα του Άμπου Ντάμπι αξίας 10 εκατ. λιρών
Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο
Το protothema στα Βορίζια: Σε εξέλιξη η νεκροψία του Φανούρη Καργάκη, σαρώνει η ΕΚΑΜ το χωριό - Μία σύλληψη
Νέα αρχή για τον πρίγκιπα Άντριου σε πολυτελή βίλα του Άμπου Ντάμπι αξίας 10 εκατ. λιρών
Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα