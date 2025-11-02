«Δεν δέχθηκαν τον σασμό και μετά έπεσαν πυροβολισμοί», λέει με δάκρυα στα μάτια συγγενής της νεκρής γυναίκας από τη βεντέτα στα Βορίζια
Η Μαρία Ρωμανάκη επιμένει πως όλα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν επικρατούσε η λογική
«Δεν δέχθηκαν τον σασμό… και είδατε τι έγινε» λέει στο protothema.gr η Μαρία Ρωμανάκη, συγγενής της γυναίκας που σκοτώθηκε κατά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Με τη φωνή της να τρέμει, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που βίωσε το χωριό.
«Πήγαν να κάνουν σασμό, να τα βρουν, να σταματήσει το κακό… αλλά δεν τον δέχθηκαν. Και μετά από λίγες ώρες, άρχισαν οι πυροβολισμοί. Έπεφταν κορμιά», λέει χαρακτηριστικά.
Η ίδια επιμένει πως όλα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν επικρατούσε η λογική. «Το χωριό ήταν έτοιμο να ηρεμήσει. Υπήρχαν άνθρωποι που μπήκαν στη μέση, αλλά δυστυχώς δεν τους άκουσαν. Τώρα, χάθηκαν ζωές άδικα», σημειώνει.
