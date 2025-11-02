Εξαφανίστηκε 13χρονος Αιγύπτιος από χώρο φιλοξενίας στα Καλάβρυτα - Αγνοείται μια εβδομάδα

Εξαφανίστηκε το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των, ο13 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.Τοενημερώθηκε χθες για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Οέχει ύψος 1,55 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στηνσε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογήςοπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.