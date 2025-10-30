Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Χαλκίδα: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικο παιδί
Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του
Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) στη Χαλκίδα, όπου ένα μηχανάκι παρέσυρε ένα ανήλικο παιδί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Χαϊνά και όπως ανέφεραν μάρτυρες ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε το σημείο.
Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ, λίγο αργότερα οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον οδηγό.
