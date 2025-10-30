Χαλκίδα: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικο παιδί
Χαλκίδα Παράσυρση Ανήλικος Τροχαίο

Χαλκίδα: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικο παιδί

Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του

Χαλκίδα: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικο παιδί
Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) στη Χαλκίδα, όπου ένα μηχανάκι παρέσυρε ένα ανήλικο παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Χαϊνά και όπως ανέφεραν μάρτυρες ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε το σημείο. 

Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ, λίγο αργότερα οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον οδηγό.

