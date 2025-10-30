Νέα έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Στο μικροσκόπιο το αρχείο αιτήσεων για το 2025

Η έφοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγεται από την ΕΛΑΣ για την υπόθεση μετά την παραγγελία που έδωσε το καλοκαίρι ο εισαγγελέας για το οργανωμένο έγκλημα