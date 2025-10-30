ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ Οικονομική Αστυνομία

Νέα έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Στο μικροσκόπιο το αρχείο αιτήσεων για το 2025

Η έφοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγεται από την ΕΛΑΣ για την υπόθεση μετά την παραγγελία που έδωσε το καλοκαίρι ο εισαγγελέας για το οργανωμένο έγκλημα

Νέα έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιούν σήμερα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας του ελληνικού FBI.

Κατά πληροφορίες η έφοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγεται από την ΕΛΑΣ για την υπόθεση μετά την παραγγελία που έδωσε το καλοκαίρι ο εισαγγελέας για το οργανωμένο έγκλημα.



Μαζί με τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας βρίσκονται και αστυνομικοί από τη Δίωξη Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στόχος της νέας έρευνας στον ΟΚΕΠΕΠΕ είναι το αρχείο των αιτήσεων για επιδοτήσεις που υποβλήθηκαν το 2025 ώστε να είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία καθώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε.

