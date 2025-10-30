Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Νέα έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Στο μικροσκόπιο το αρχείο αιτήσεων για το 2025
Νέα έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Στο μικροσκόπιο το αρχείο αιτήσεων για το 2025
Η έφοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγεται από την ΕΛΑΣ για την υπόθεση μετά την παραγγελία που έδωσε το καλοκαίρι ο εισαγγελέας για το οργανωμένο έγκλημα
Νέα έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιούν σήμερα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας του ελληνικού FBI.
Κατά πληροφορίες η έφοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγεται από την ΕΛΑΣ για την υπόθεση μετά την παραγγελία που έδωσε το καλοκαίρι ο εισαγγελέας για το οργανωμένο έγκλημα.
Μαζί με τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας βρίσκονται και αστυνομικοί από τη Δίωξη Εγκληματολογικών Ερευνών.
Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στόχος της νέας έρευνας στον ΟΚΕΠΕΠΕ είναι το αρχείο των αιτήσεων για επιδοτήσεις που υποβλήθηκαν το 2025 ώστε να είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία καθώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε.
Κατά πληροφορίες η έφοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγεται από την ΕΛΑΣ για την υπόθεση μετά την παραγγελία που έδωσε το καλοκαίρι ο εισαγγελέας για το οργανωμένο έγκλημα.
Μαζί με τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας βρίσκονται και αστυνομικοί από τη Δίωξη Εγκληματολογικών Ερευνών.
Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στόχος της νέας έρευνας στον ΟΚΕΠΕΠΕ είναι το αρχείο των αιτήσεων για επιδοτήσεις που υποβλήθηκαν το 2025 ώστε να είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία καθώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε.
Ειδήσεις σήμερα:
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Γιατί ο Τραμπ πάτησε το κουμπί των πυρηνικών δοκιμών μετά από 33 χρόνια - Η οργή για τη Ρωσία και το δύσκολο αίνιγμα της Κίνας
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Γιατί ο Τραμπ πάτησε το κουμπί των πυρηνικών δοκιμών μετά από 33 χρόνια - Η οργή για τη Ρωσία και το δύσκολο αίνιγμα της Κίνας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα