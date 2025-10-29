Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Ο έφηβος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας την 28η Οκτωβρίου

1 ΣΧΟΛΙΟ
Εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Αθήνας 14χρονος, την 28η Οκτωβρίου. 

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 29/10/2025 για την εξαφάνισή τους και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κέϊγουαν (ον.) Ντελπάκ (επ.) έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

1 ΣΧΟΛΙΟ

