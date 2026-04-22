Συνελήφθη 55χρονος στην Κρήτη με ένα μικρό... οπλοστάσιο στο σπίτι του: Είχε φλόμπερ, αεροβόλα, σφαίρες, μέχρι και ξίφος
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Χανιά Οπλοστάσιο

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 55χρονος άνδρας στα Χανιά, ο οποίος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου 2026.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, οι οποίοι προχώρησαν σε έρευνα στην κατοικία του κατηγορούμενου. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που εμπίπτουν στην ισχύουσα νομοθεσία για τα όπλα.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν: 1 μακρύκανο τύπου φλόμπερ, 2 αεροβόλα πιστόλια, 1 σφαίρα πολεμικού όπλου, 1 ξίφος, 2 μαχαίρια, 1 μπαλτάς, 1 ξιφολόγχη πολεμικού όπλου και
55 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων.
