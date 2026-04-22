Επιδότηση σε diesel, λιπάσματα και στο βάθος νέες παροχές για ενοικιαστές και συνταξιούχους, το μεσημέρι οι ανακοινώσεις από Μητσοτάκη
Η Eurostat «κλειδώνει» το υπερπλεόνασμα, το Μαξίμου «ξεκλειδώνει» νέα μέτρα - Η κυβέρνηση ανακοινώνει τον νέο οδικό χάρτη στην οικονομία για το 2026
Σε νέα φάση περνάει ο πολιτικός και οικονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης καθώς, με «όπλο» το υπερπλεόνασμα, σε λίγες ώρες ανακοινώνει ένα στοχευμένο πακέτο μέτρων στήριξης ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, αλλά και τον νέο οδικό χάρτη της χώρας στην οικονομία για ολόκληρο το 2026.
Τα έκτακτα μέτρα δεν θα περιλαμβάνουν, όμως μόνο νέα επιδότηση στο diesel κίνησης και στα λιπάσματα, αλλά και μέτρα στήριξης για ενοικιαστές ή και χαμηλοσυνταξιούχους, διευρύνοντας ή αυξάνοντας ενδεχομένως τα ποσά επιδότησης που λαμβάνουν από πέρυσι κάθε Νοέμβριο.
Το μεσημέρι, η Eurostat αναμένεται να επικυρώσει την ιδιαίτερα θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας για το 2025, επικυρώνοντας ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως των 12 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 2,5 δισ. υψηλότερο από το στόχο του προϋπολογισμού.
Πατώντας σε αυτή τη θετική εξέλιξη, το Μέγαρο Μαξίμου θα προχωρήσει στην ανακοίνωση των νέων άμεσων παρεμβάσεων της τάξεως του μισού δισ. ευρώ, δεδομένου ότι περίπου το 1/4 από το υπερπλεόνασμα (περίπου 500-600 εκατομμύρια) αποτελεί το δημοσιονομικό περιθώριο που, σε συμφωνία με την Κομισιόν, μπορεί να αξιοποιηθεί για νέες παροχές μέσα σε ολόκληρο στο 2026.
Στη συνέχεια το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα προβεί σε εξειδίκευση των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός και οι οποίες, δεδομένων των εκτάκτων συνθηκών, θα συνθέτουν ένα μείγμα με στοχευμένες προσωρινές λύσεις άμεσης εφαρμογής, αλλά και πιο μόνιμες παροχές, βάζοντας στο επίκεντρο όχι μόνο τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ή τους αγρότες, αλλά και ομάδες πληθυσμού που πλήττονται από την ακρίβεια και την κρίση στέγασης.
Ταυτόχρονα το υπουργείο Οικονομικών θα παρουσιάσει και τις αναθεωρημένες προβλέψεις του για την οικονομία – μία εβδομάδα πριν το αναμενόμενο – αποκαλύπτοντας τον συνολικό δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας μέχρι το 2029 -όπου θα ενσωματώνονται και όποιες μόνιμες παροχές ανακοινωθούν και θα δουν οι πολίτες το φθινόπωρο.
Το οικονομικό επιτελείο παρατείνει την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης τον Μάιο ή και για αργότερα ενδεχομένως, προσπαθώντας να συγκρατήσει το κόστος μεταφοράς που τελικά επιβαρύνει τον καταναλωτή στο ράφι.
Αντίστοιχη λογική ακολουθείται και στον αγροτικό τομέα με τη συνέχιση της οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων, ενώ διατηρούνται οι διευκολύνσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Ωστόσο η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά να μην εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια τώρα, διατηρώντας ένα σημαντικό απόθεμα για τυχόν απρόβλεπτες δυσκολίες στο προσεχές μέλλον, όπως πχ για fuel pass IV και νέους κύκλους επιδοτήσεων στα καύσιμα τους επόμενους μήνες, αλλά ακόμα και για μελλοντική βοήθεια και στους λογαριασμούς ρεύματος, αν οι ενεργειακές συνθήκες το απαιτήσουν.
Μέχρι και πολύ αργά το βράδυ εχθές πάντως, συνεχίζονταν συσκέψεις για να μπορέσουν να περιληφθούν στο «πακέτο» οι συνταξιούχοι. Η κυβέρνηση εξετάζει την ουσιαστική ενίσχυση του εφάπαξ βοηθήματος που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, ανεβάζοντας το ποσό στα 300 ευρώ ή και μεγαλώνοντας ταυτόχρονα τον κύκλο των ανθρώπων που θα το λάβουν. Εισηγήσεις υπήρχαν και για κάποια αντίστοιχα παρέμβαση για τους ενοικιαστές.
Δεν αποκλείεται μάλιστα ο Πρωθυπουργός να προβεί και σε κάποια έκπληξη σήμερα, φέρνοντας πιο νωρίς μέτρα και φοροελαφρύνσεις που κανονικά προορίζονταν για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όσα μέτρα δεν προκριθούν σήμερα, θα μπορούν να επανεξεταστούν για τον Σεπτέμβριο.
Τα «σίγουρα» μέτρα
Γιατί «μετράει» το υπερπλεόνασμαΗ βάση για αυτές τις παροχές είναι το πρωτογενές αποτέλεσμα της περασμένης χρονιάς, το οποίο ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες του κρατικού προϋπολογισμού. Αν και αυτή η θετική διαφορά δημιουργεί θεωρητικά ένα μεγάλο περιθώριο κινήσεων, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες είναι αυστηροί και περιορίζουν το τελικό διαθέσιμο ποσό που μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία στο μισό δισ. ευρώ.
Το «παιχνίδι» θα κριθεί στο κατά πόσον η Αθήνα μπορεί να αποδείξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως αυτά τα επιπλέον έσοδα προέρχονται από μόνιμες διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η εκτεταμένη ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων, ώστε να πάρει το πράσινο φως για τη διάθεσή τους χωρίς να παραβιαστούν τα ευρωπαϊκά όρια ετήσιων δαπανών. Πρέπει να πείσει, δηλαδή, τις Βρυξέλλες ότι το ποσό από το υπερπλεόνασμα θα είναι μόνιμο και διατηρήσιμο το 2026 και τα επόμενα χρόνια για να χρηματοδοτήσει παροχές, χωρίς να εξαρτάται από τον ρυθμό ανάπτυξης ή μία τυχαία συγκυρία, σαν να είχε πάρει ισοδύναμα μόνιμα μέτρα λιτότητας, αλλά… χωρίς να τα έχει πάρει!
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα