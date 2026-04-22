Νεκρά ψάρια στο εργοτάξιο Ιωαννίνων καταγγέλλουν εργαζόμενοι - «Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απαντά ο δήμος
Εργαζόμενοι κάνουν λόγο για υγειονομική «βόμβα» και έντονη δυσοσμία, ενώ ο δήμος ξεκαθαρίζει πως μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία εναπόθεση νεκρών ψαριών στον χώρο του εργοταξίου, ούτε υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός
Σε υγειονομική «βόμβα» κινδυνεύει να μετατραπεί το εργοτάξιο του Δήμου Ιωαννιτών, με εργαζόμενους να καταγγέλλουν την απόφαση της δημοτικής αρχής να χρησιμοποιήσει τον χώρο εργασίας τους ως σημείο συγκέντρωσης νεκρών ψαριών από τη Λίμνη.
Η παράταξη της ΔΑΣ ΟΤΑ, με μια σκληρή ανακοίνωση, αποκαλύπτει πως στο εργοτάξιο τοποθετήθηκε ήδη μια ειδική σκάφη (κοντέινερ) για τη συλλογή των νεκρών ψαριών.
Παρά το γεγονός ότι η σκάφη εμφανίζεται άδεια, η δυσοσμία είναι ήδη έντονη, γεγονός που υποδηλώνει πως έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά οργανικών αποβλήτων, χωρίς να τηρούνται οι απαραίτητες διαδικασίες.
«Δεν είμαστε ζώα»«Οι εργαζόμενοι δεν είναι ζώα και το εργοτάξιο δεν είναι ο στάβλος που θα μεταφερθούν κι άλλα ψοφίμια», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα μέλη της ΔΑΣ ΟΤΑ.
Παράλληλα, καταγγέλλουν την κυνική, όπως τη χαρακτηρίζουν, στάση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, ο οποίος σε επικοινωνία που είχε μαζί του το μέλος του Δ.Σ. Χρήστος Νικολάου, φέρεται να απάντησε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θα συγκεντρωθούν εκεί τα ψόφια ψάρια και ας γίνουν καταγγελίες.
Η ΔΑΣ ΟΤΑ καλεί τη διοίκηση του Συλλόγου Εργαζομένων να παρέμβει άμεσα, ώστε το εργοτάξιο να πάψει να αντιμετωπίζεται ως «χαβούζα» και να βρεθεί κατάλληλος, αδειοδοτημένος χώρος για τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων.
Δήμος Ιωαννιτών : «Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα»Ο Δήμος Ιωαννιτών με μια αιχμηρή ανακοίνωση, ξεκαθαρίζει πως μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία εναπόθεση νεκρών ψαριών στον χώρο του εργοταξίου, ούτε υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός.
Η δημοτική αρχή κάνει λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων με φωτογραφίες από… άδειους κάδους, σχολιάζοντας σκωπτικά πως «λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει».
Ο Δήμος Ιωαννιτών τονίζει ότι η αποκομιδή και διαχείριση των νεκρών ψαριών στη λίμνη δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις του, αλλά σε άλλους συγκεκριμένους φορείς, τους οποίους αποφεύγει να κατονομάσει!
Παρόλα αυτά, υποστηρίζει ότι συνδράμει ενεργά με αίσθημα ευθύνης, αντί να «κρύβεται» πίσω από τη γραφειοκρατία.
Ο Δήμος καλεί όλους να σταματήσουν το «εύκολο ανάθεμα» και να περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις των επιστημόνων για τα αίτια του φαινομένου, αντί να διαδίδουν σενάρια χωρίς τεκμηρίωση.
