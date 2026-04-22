Κρήτη: Σκάφος αναψυχής με τέσσερις Άγγλους «κόλλησε» στα αβαθή της μαρίνας Ρεθύμνου
Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή του Ρεθύμνου χθες το πρωί, όταν ιδιωτικό σκάφος αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου προσάραξε κοντά στη μαρίνα, με τέσσερις αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Αγγλίας, να βρίσκονται onboard.

Η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, κινητοποιώντας περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος καθώς και χερσαίο όχημα για την παροχή συνδρομής και την εκτίμηση της κατάστασης.

Η αποκόλληση του σκάφους πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του επιβατηγού-τουριστικού σκάφους «ΙΚΑΡΟΥΣ ΤΙΜ» Ν. Ρεθύμνου 145. Στη συνέχεια, το σκάφος κατέπλευσε με ίδια μέσα στη μαρίνα Ρεθύμνου, όπου και προσέδεσε με ασφάλεια.

Με απόφαση του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους έως ότου προσκομιστεί το απαραίτητο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητά του για συνέχιση του ταξιδιού.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, γεγονός που απέτρεψε περαιτέρω περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή.
