Το ΣτΕ παγώνει προσωρινά τις κατασκευές για 128 νέες πισίνες στο πεντάστερο ξενοδοχείο στον Μύτακα της Μήλου

Το «πάγωμα» των εργασιών ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης - Ποια έργα επιτρέπουν οι σύμβουλοι Επικρατείας να συνεχιστούν στο ξενοδοχειακό συγκρότημα στον Μύτακα της Μήλου





Το «πάγωμα» των εργασιών ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κυρίας αίτησης ακύρωσης που έχει κατατεθεί και θα συζητηθεί 6.5.2026.







Οι προσφεύγοντες ζητούν να ανασταλούν και ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και αντίθετες στην περιβαλλοντική νομοθεσία, οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθώς και η οικοδομική άδεια επέκτασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο νησί της Αφροδίτης.



Υποστηρίζουν, ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι αντίθετες στο άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτό, γιατί δεν υπάρχει ολικός ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός για την Μήλο, αλλά ούτε καν υπάρχει γενικό χωροταξικό σχέδιο Νοτίου Αιγαίου, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και η νομολογία του ΣτΕ.







Δυο χρόνια μετά (18.11.2019) αναθεωρήθηκε η οικοδομική άδεια και προστέθηκαν 5 νέα κτίρια, νέα κοινόχρηστη πισίνα, αυξήθηκαν τα δωμάτια στα 58 και οι κλίνες στις 99 και προβλέφθηκαν 47 θέσεις στάθμευσης.



Τέσσερα χρόνια μετά, τον Αύγουστο του 2024, με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου τριπλασιάστηκαν σχεδόν οι εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής μονάδας. Έτσι, επεκτάθηκαν οι εγκαταστάσεις σε όμορα οικόπεδα (συνολικό εμβαδόν 29.421τ.μ.) και προστέθηκαν 11 νέα κτίρια. Η δυναμικότητα της μονάδας ανήλθε πλέον στα 125 δωμάτια (από 58) με 271 κλίνες (από 99),130 πισίνες (127 ατομικές για κάθε δωμάτιο και επιπλέον 3 κοινόχρηστες), ελικοδρόμιο, εστιατόρια, μπαρ, γυμναστήρια, βοηθητικοί χώροι, κ.λπ.



Μάλιστα, της προσωρινής διαταγής είχε προηγηθεί απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου για την αναστολή των οικοδομικών εργασιών στο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Παράλληλα, από τον κ. Παπασταύρου υποβλήθηκε αφενός αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη παρανομία ως προς τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας και αφετέρου απεστάλη έγγραφο προς στον Δήμαρχο Μήλου Μανώλη Μικέλη, προκειμένου να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για την διακοπή εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών.



Σήμερα, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον κ. Ντουχάνη και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Καραλέκα, με την υπ΄ αριθμ. 69/2026 απόφαση της επιτροπής αναστολών, έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση του Δήμου Μήλου, κ.λπ.



Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας ανέστειλαν μερικά την προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια κατά το μέρος που επιτρέπεται: 1) η κατασκευή 11 νέων κτιρίων, 2) η κατασκευή νέας κοινόχρηστης πισίνας στον χώρο του καταστήματος μαζικής εστίασης (εστιατορίου), 3) η κατασκευή ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) σε 13 κτίρια, που προβλέπεται να είναι παραπλεύρως των δωματίων (127 ατομικές πισίνες) και 4) η κατασκευή αβαθών επιφανειών νερού για αφαλάτωση νερού.



Αναλυτικότερα, το 2019 επετράπη στον οικισμό Μύτακα, που βρίσκεται ανάμεσα στο Σαρακίνικο και την Πάχαινα, η ανέγερση ξενοδοχείου, με 27 δωμάτια και ατομική πισίνα το καθένα και 54 κλίνες, πισίνες, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, spa και υπόγειοι βοηθητικοί χώροι.

Αντίθετα, επιτρέπεται: 1) Η συνέχιση και η ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή 3 κτηρίων και του φυλακίου, καθώς έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός αυτών σε ποσοστό από 90 έως 100%, 2) Η κατασκευή νέας μονάδας βιολογικού καθαρισμού (εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) που αποτελεί βασική περιβαλλοντολογική υποδομή, 3) η εκτέλεση εργασιών στο ξενοδοχείο που ήδη λειτουργεί, 4) η εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της κεντρικής εισόδου, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές σε ποσοστό 90% και οι συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής έχουν ήδη επέλθει και 5) η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την τήρηση των κατά νόμο μέτρων ασφάλειες για την προστασία των εργαζομένων ή τρίτων.