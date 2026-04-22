Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων από τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ομάν

Χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία στα ανοιχτά του Ιράν Λίγη ώρα αργότερα, εμπορικό πλοίο που είχε αποπλεύσει από ιρανικό λιμάνι δέχθηκε πυρά, με αποτέλεσμα να σταματήσει την πορεία του στη θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση της United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) .



Πλοίο ελληνικών συμφερόντων μεχτυπήθηκε 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του Ομάν Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειαςο πλοίαρχος του(IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω ασυρμάτου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.Το πλοίο το οποίο ανήκει στην ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Technomar του Γιώργου Γιουρούκου, έχει 21 μέλη πληρώματος και πρόκειται για Ουκρανούς και Φιλιππινέζους.Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, από την επίθεση με πυροβολισμούς προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου παρά τις αρχικές αναφορές για σοβαρότερο πλήγμα, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι τουσταμε προορισμό τητηςσε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO, ανακοίνωσε νωρίτερα πως ο κυβερνήτης του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε πως ταχύπλοο των Φρουρών της Επανάστασης- IRGC άνοιξε πυρ προκαλώντας σοβαρές ζημιές» στη γέφυρα, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου. Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, δεν αναφέρθηκε πυρκαγιά ή περιβαλλοντική ρύπανση, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Ωστόσο, καταγράφηκε και τρίτο περιστατικό επίθεσης σε φορτηγό πλοίο που επιχειρούσε να διαπλεύσει τα Στενά του Ορμούζ.



Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία πληροφοριών Vanguard, το πλοίο MSC Francesca, με σημαία Παναμά, δέχθηκε επίθεση περίπου έξι ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν, ενώ κατευθυνόταν νότια, επιχειρώντας να εξέλθει από τα Στενά προς τον Κόλπο του Ομάν.



Όπως αναφέρεται, το πλοίο κλήθηκε μέσω ασυρμάτου από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και του δόθηκε εντολή να ρίξει άγκυρα. Το MSC Francesca ανέφερε ότι υπέστη «ζημιές στο κύτος και στους χώρους διαμονής», χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση του πληρώματος.



Τα ιρανικά πλοία που πέρασαν κάτω από τα αμερικανικά ραντάρ με έως και 4 εκατ. βαρέλια πετρελαίου Τουλάχιστον δύο πλήρως φορτωμένα ιρανικά δεξαμενόπλοια κατάφεραν να διασπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο αυτή την εβδομάδα, αποτελώντας μέρος ενός ευρύτερου στόλου που διοχέτευσε περίπου 9 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Τα VLCC “Hero II” και “Hedy”, υπό ιρανική σημαία, εντοπίστηκαν μέσω δορυφορικών δεδομένων να κινούνται προς την Αραβική Θάλασσα στις 20 Απριλίου, έχοντας διασχίσει τη γραμμή αποκλεισμού που έχουν θέσει οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Vortexa, τα δύο πλοία μπορούν να μεταφέρουν συνολικά έως και 4 εκατ. βαρέλια πετρελαίου.



Η επιτυχής έξοδος των δεξαμενόπλοιων καταδεικνύει τα όρια των αμερικανικών προσπαθειών να περιορίσουν τις εξαγωγές αργού του Ιράν, τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «τεράστια επιτυχία». Από την έναρξη του αποκλεισμού, το αμερικανικό ναυτικό έχει κατασχέσει πλοίο με φορτίο συνδεδεμένο με το Ιράν και έχει προχωρήσει σε νηοψία δεξαμενόπλοιου υπό κυρώσεις, επεκτείνοντας τις επιχειρήσεις του έως και ανατολικά της Σρι Λάνκα.



Τα στοιχεία της Vortexa δείχνουν ότι τουλάχιστον 34 πλοία συνδεδεμένα με το Ιράν –δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου, έχουν καταφέρει να περάσουν τη ζώνη αποκλεισμού. Από αυτά, 19 κατευθύνονταν εκτός του Περσικού Κόλπου, με τα 17 να μεταφέρουν φορτίο.



Καθοριστικό ρόλο στη διαφυγή τους φαίνεται να παίζει η τακτική απενεργοποίησης των συστημάτων εντοπισμού (transponders), γεγονός που δυσχεραίνει την παρακολούθησή τους. Αν και ο τελικός προορισμός των συγκεκριμένων φορτίων παραμένει ασαφής, η πλειονότητα των ιρανικών εξαγωγών κατευθύνεται προς την Κίνα, ενώ πρόσφατα φορτία είχαν φτάσει και στην Ινδία πριν τη λήξη σχετικής αμερικανικής εξαίρεσης. Την ίδια ώρα, και άλλα πλοία δοκιμάζουν τα όρια του αποκλεισμού. Μεταξύ αυτών, μικρό δεξαμενόπλοιο LPG υπό κυρώσεις διέσχισε τα Στενά, ενώ άλλα πλοία κινούνται κοντά στις ιρανικές ακτές, επιδιώκοντας να αποφύγουν τον εντοπισμό.



Παράλληλα, περίπου 800 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, με τον International Maritime Organization να επεξεργάζεται σχέδιο απομάκρυνσής τους, υπό την προϋπόθεση αποκλιμάκωσης της κρίσης. Αν και ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την υπό προϋποθέσεις παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ, διατηρώντας την πίεση σε μια από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.