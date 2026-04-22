Ο Φλωρίδης ζήτησε από την Κοβέσι να μην στέλνονται σε δόσεις οι δικογραφίες με πολιτικά πρόσωπα
Η Κοβέσι εξέφρασε ικανοποίηση για την ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματα της Ευρωεισαγγελίας - Εκτός από τον υπ. Δικαιοσύνης, συναντήθηκε και με Χρυσοχοΐδη τον οποίο διαβεβαίωσε ότι θα επισπεύδονται οι διαδικασίες όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα
Στο πλαίσιο της σημερινής συνάντησης, του Γιώργου Φλωρίδη και του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα με την Λάουρα Κοβέσι, η οποία πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, συζητήθηκαν ζητήματα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Ελλάδα.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, αφού επανέλαβε τη σταθερή δέσμευσή της να συνεχίσει τη στήριξη της χώρας στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί για την ενίσχυση και αποδοτικότερη λειτουργία του Γραφείου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα.
Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, «επανέλαβε την ισχυρή βούληση της Κυβέρνησης και ιδίως του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης ώστε να επιταχύνονται οι δικαστικές διαδικασίες σε υποθέσεις με εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και την εμπιστοσύνη της ελληνικής Κυβέρνησης στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».
Στο ίδιο πλαίσιο η κ. Κοβέσι συναντήθηκε και με τον κ. Χρυσοχοΐδη και τον διαβεβαίωσε ότι θα κάνει τα δέοντα προκειμένου να επισπεύδονται οι διαδικασίες όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα.
Από την πλευρά του υπουργείου Δικαιοσύνης, επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια ελήφθη σειρά μέτρων για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση του δικαστικού έργου του Γραφείου των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων.
Συγκεκριμένα:
- Αυξήθηκε ο αριθμός Εισαγγελέων που υπηρετούν στο ομώνυμο Γραφείο με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση κατά 6 κατά την τελευταία 3τία. Από 7 κατά το έτος 2023 ανέρχονται πλέον σε συνολικό αριθμό 13 που τυγχάνει ίσως ο υψηλότερος αριθμός εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων ανά πληθυσμιακό μέτρο μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Το παραπάνω επιτεύχθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 259//2023 και 209//2026 αποφάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης.
-Για τη χωροταξική διευκόλυνση του Γραφείου των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, επεκτάθηκε η στέγαση στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του Εφετείου, ενώ ως προς την υποστήριξη του έργου τους θεσμοθετήθηκαν περισσότερες θέσεις (συνολικά 12 θέσεις έναντι 8 θέσεων πριν την αλλαγή του νόμου) εξειδικευμένων υπαλλήλων και ενισχύθηκαν τα απαιτούμενα προσόντα τους.
- Προβλέφθηκε η στελέχωση με ειδικό επιστημονικό προσωπικό από 10 τουλάχιστον μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους ΙΔΑΧ με απόσπαση για 3 έτη με δυνατότητα ανανέωσης με εμπειρία στην αντιμετώπιση υποθέσεων εγκληματικότητας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. ή αντίστοιχης Οικονομικής εγκληματικότητας, ή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες .
- Η οικονομική ενίσχυση του υπαλληλικού και επιστημονικού προσωπικού του Γραφείου προβλέφθηκε ειδικό επίδομα θέσης και πρόσθετη αμοιβή.
Παράλληλα, ελήφθησαν μέτρα νομοθετικής ενίσχυσης και ειδικότερα, «με το νόμο 4689/2020 που διαδέχτηκε το νόμο 2803/2000 και τις επόμενες τροποποιήσεις του ιδίου νόμου αλλά και του Ποινικού Κώδικα ιδίως με το νόμο 5090/2024 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέπεται το πλέον αυστηρό, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως εκείνα της απάτης και της απιστίας».
Ακόμη, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το αδίκημα της απάτης και της απιστίας τόσο σε βαθμό πλημμελήματος όσο και σε βαθμό κακουργήματος (συνολικής ζημίας άνω των 120.000 ευρώ) διώκεται αυτεπάγγελτα (άρθρο 26 παρ.1 ν. 4689/2020) και οι επιβαρυντικές κυρώσεις του ΠΚ για οικονομικά κακουργήματα που στρέφονται κατά του ελληνικού δημοσίου εφαρμόζονται και όταν το προβλεπόμενο σε αυτές ποινικό αδίκημα στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του νομικού προσώπου οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκαν με βάση τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (άρθρο 26 παρ.3 ν. 4689/2020)».
Η απάντηση τόσο του κ. Φλωρίδη, όσο και του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, που παραβρέθηκε στην συνάντηση, ήταν ότι εκτιμάται εντός του πρώτου 15νθημερου του επόμενου μήνα ότι θα ληφθεί η σχετική απόφαση του ΑΔΣ.
Ακόμη, διευκρινίστηκε ότι μετά την απόφαση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 5ετη παράταση της θητείας των τριών εν λόγω ευρωεισαγγελέων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά από συνεννόηση με το υπουργείο Δικαιοσύνης, απέστειλε σχετικό ερώτημα στο ΑΔΣ, όπως σχετικό ανάλογο ερώτημα υπέβαλε και το υπουργείο Δικαιοσύνης προς το ΑΔΣ.
Μάλιστα, το υπουργείο Δικαιοσύνης απέστειλε και δεύτερο ερώτημα στο ΑΔΣ για τις τρείς νέες θέσεις ευρωεισαγγελέων που δημιουργήθηκαν πρόσφατα, χωρίς ωστόσο να αναμένεται το ΑΔΣ να τις καλύψει κατά τη συνεδρίασή του τον ερχόμενο μήνα.
Πάντως, σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Δικαιοσύνης, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απέστειλε ερώτημα στο ΑΔΣ για την παράταση της θητείας των τριών εν λόγω εισαγγελέων, μεταφράζεται ως παραδοχή της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι η αρμοδιότητα της παράτασης της θητείας των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων ανήκει στο Αρείο Πάγο και ειδικά στο ΑΔΣ.
Η συνάντηση στο υπουργείο Δικαιοσύνης διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, ήταν σε θετικό κλίμα και παραβρέθηκαν, εκτός των κ.κ. Φλωρίδη και Μπούγα, η επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κ. Milan Jaron και η αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ελένη Καρκαμπούνα, επικεφαλής του Γραφείου των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Αθήνα.
Η κυρία Κοβέσι προσερχόμενη στο υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε: «Ευχαριστώ που ήρθατε, θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς , υπουργό δικαιοσύνης, εσωτερικών και οικονομικών όπως είπα και την προηγούμενη φορά έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας αλλά αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα».
Αύριο η κυρία Κοβίεσι θα παραβρεθεί στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου).
Η θητεία των εντεταλμένων ΕυρωεισαγγελέωνΑναφορικά με το ζήτημα της παράτασης της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωεισαγγελέων, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη, που έχει απασχολήσει έντονα το τελευταίο διάστημα την επικαιρότητα, η κυρία Κοβέσι ρώτησε πότε αναμένεται η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΑΔΣ).
