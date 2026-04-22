Ο Φλωρίδης ζήτησε από την Κοβέσι να μην στέλνονται σε δόσεις οι δικογραφίες με πολιτικά πρόσωπα

Η Κοβέσι εξέφρασε ικανοποίηση για την ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματα της Ευρωεισαγγελίας - Εκτός από τον υπ. Δικαιοσύνης, συναντήθηκε και με Χρυσοχοΐδη τον οποίο διαβεβαίωσε ότι θα επισπεύδονται οι διαδικασίες όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα